22 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
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Восточный
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улицы Куренкеева/Абдрахманова
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9.30
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18.00
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жилмассив «Ак-Бата» (улица Норуз, 12-14-я улицы)
жилмассив «Кок-Джар» (отрезки улицы Арстанбап, Шоокум, Кок-Жангак, Кок-Жайык)
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9.00
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18.00
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жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Кыз-Сайкал, Байсак, Анар, Жийделуу, Бакай-Ата)
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9.00
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17.00
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3-й микрорайон, 1-7, 7/1, строения № 123, 126
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9.30
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12.00
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микрорайон «Восток-5», 4/2
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9.00
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17.00
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Западный
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жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Гагарина, Кырман, Кетмен-Тобо, Арпа, Солтон-Сары, Каркыра)
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9.30
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17.00
|жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-29 — Чуй-34, Профессора Зимы),
отрезки улиц Дагестанской, Айни, Кривоносова, Муромской, Гагарина, Можайского, Тулебердиева, Восточной, Мостовой, Кокчетавской, Тулебердиева, переулки Снегиревский, Тихвинский, Акталинский
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9.30
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18.00
|жилмассивы «Арча-Бешик» (отрезки улиц Улан, Абдрахманова, Таалай), «Ынтымак» (улицы Таалай, Жетиген, Орто-Кочо, Адигене),
село Чон-Арык (улицы Абдрахманова, Корельская)
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9.00
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17.00
2Чуйская область
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Аламединский
|село Кок-Джар (отрезки улиц Чон-Багыш, Маликова, Эшимова, Уметалиева, Карагул Акмат, Майрам, Барктабасова),
село Кашка-Суу (отрезки улиц Достук, Медерова),
село Мраморное (отрезки улиц Урожайной, Новой),
село Гроздь (улица 60 лет Октября),
село Карла Маркса (улицы Школьная, Лермонтова)
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9.00
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17.00
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Сокулукский
|село Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору, Школьная),
село Тош-Булак (улица Четинди),
село Манас (улицы Пушкина, Ломоносова, Высоцкого),
село Селекционное (улицы Ала-Арчинская, Кипкалова, Проектируемая, 1-я Селекция, Парковая),
село Кызыл-Туу (улицы Проектируемая, Конок),
село Военно- Антоновка (улицы Октябрьская, Школьная, Фрунзе, Пионерская, Ленина),
город Шопоков (отрезки улиц Западной, Новоаларчинской, Лермонтова, Некрасова, Победы, Восточной, Калинина, Степная, Кирова, Тургенева, Чехова, Первомайской)
|9.00
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17.00
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Московский
|село Беловодское (улицы Пионерская, 50 лет Киргизии, Железнодорожная, Вокзальная, Карла Маркса)
село Спартак (улицы Ленина, Садовая)
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9.00
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17.00
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села Петровка, Ан-Арык, Кызыл-Туу, Предтеченка
|9.00
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15.00
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Жайылский
|село Ак-Башат (улица Луговая),
город Кара-Балта (отрезок улицы Л.Толстого)
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8.30
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17.00
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Кантский
|село Первомайское (отрезки улиц Первомайской, Прудовой, Советской, Западной),
город Кант (1-й микрорайон, отрезки улиц Ломоносова, Л.Толстого, Кирпичной, Ворошилова, Сакибаева, Кирова, Московской, Советской, Пионерской, А.Чекирова, 50 лет Октября, Гагарина, Мичурина, Абрикосова, Шолохова, Парковой, Комсомольской, Зубкова, Меркулова, Октябрьской, переулок Мирный)
|9.00
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17.00