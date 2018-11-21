22 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

Восточный улицы Куренкеева/Абдрахманова 9.30 18.00 жилмассив «Ак-Бата» (улица Норуз, 12-14-я улицы) жилмассив «Кок-Джар» (отрезки улицы Арстанбап, Шоокум, Кок-Жангак, Кок-Жайык) 9.00 18.00 жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Кыз-Сайкал, Байсак, Анар, Жийделуу, Бакай-Ата) 9.00 17.00 3-й микрорайон, 1-7, 7/1, строения № 123, 126 9.30 12.00 микрорайон «Восток-5», 4/2 9.00 17.00 Западный жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Гагарина, Кырман, Кетмен-Тобо, Арпа, Солтон-Сары, Каркыра) 9.30 17.00 жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-29 — Чуй-34, Профессора Зимы),

отрезки улиц Дагестанской, Айни, Кривоносова, Муромской, Гагарина, Можайского, Тулебердиева, Восточной, Мостовой, Кокчетавской, Тулебердиева, переулки Снегиревский, Тихвинский, Акталинский 9.30 18.00 жилмассивы «Арча-Бешик» (отрезки улиц Улан, Абдрахманова, Таалай), «Ынтымак» (улицы Таалай, Жетиген, Орто-Кочо, Адигене),

село Чон-Арык (улицы Абдрахманова, Корельская) 9.00 17.00

2 Чуйская область