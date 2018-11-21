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Общество

22 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1Бишкек

Восточный

улицы Куренкеева/Абдрахманова

9.30

18.00

жилмассив «Ак-Бата» (улица Норуз, 12-14-я улицы)

жилмассив «Кок-Джар» (отрезки улицы Арстанбап, Шоокум, Кок-Жангак, Кок-Жайык)

9.00

18.00

жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Кыз-Сайкал, Байсак, Анар, Жийделуу, Бакай-Ата)

9.00

17.00

3-й микрорайон, 1-7, 7/1, строения № 123, 126

9.30

12.00

микрорайон «Восток-5», 4/2

9.00

17.00

Западный

жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Гагарина, Кырман, Кетмен-Тобо, Арпа, Солтон-Сары, Каркыра)

9.30

17.00
жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-29 — Чуй-34, Профессора Зимы),
отрезки улиц Дагестанской, Айни, Кривоносова, Муромской, Гагарина, Можайского, Тулебердиева, Восточной, Мостовой, Кокчетавской, Тулебердиева, переулки Снегиревский, Тихвинский, Акталинский

9.30

18.00
жилмассивы «Арча-Бешик» (отрезки улиц Улан, Абдрахманова, Таалай), «Ынтымак» (улицы Таалай, Жетиген, Орто-Кочо, Адигене),
село Чон-Арык (улицы Абдрахманова, Корельская)

9.00

17.00

2Чуйская область

Аламединский

 село Кок-Джар (отрезки улиц Чон-Багыш, Маликова, Эшимова, Уметалиева, Карагул Акмат, Майрам, Барктабасова),
село Кашка-Суу (отрезки улиц Достук, Медерова),
село Мраморное (отрезки улиц Урожайной, Новой),
село Гроздь (улица 60 лет Октября),
село Карла Маркса (улицы Школьная, Лермонтова)

9.00

 

 

17.00

 

 

Сокулукский

 село Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору, Школьная),
село Тош-Булак (улица Четинди),
село Манас (улицы Пушкина, Ломоносова, Высоцкого),
село Селекционное (улицы Ала-Арчинская, Кипкалова, Проектируемая, 1-я Селекция, Парковая),
село Кызыл-Туу (улицы Проектируемая, Конок),
село Военно- Антоновка (улицы Октябрьская, Школьная, Фрунзе, Пионерская, Ленина),
город Шопоков (отрезки улиц Западной, Новоаларчинской, Лермонтова, Некрасова, Победы, Восточной, Калинина, Степная, Кирова, Тургенева, Чехова, Первомайской)		 9.00

 

17.00

 

 

Московский

 село Беловодское (улицы Пионерская, 50 лет Киргизии, Железнодорожная, Вокзальная, Карла Маркса)
село Спартак (улицы Ленина, Садовая)

9.00

 

17.00

села Петровка, Ан-Арык, Кызыл-Туу, Предтеченка

 9.00

15.00

Жайылский

 село Ак-Башат (улица Луговая),
город Кара-Балта (отрезок улицы Л.Толстого)

8.30

17.00

 

Кантский

 село Первомайское (отрезки улиц Первомайской, Прудовой, Советской, Западной),
город Кант (1-й микрорайон, отрезки улиц Ломоносова, Л.Толстого, Кирпичной, Ворошилова, Сакибаева, Кирова, Московской, Советской, Пионерской, А.Чекирова, 50 лет Октября, Гагарина, Мичурина, Абрикосова, Шолохова, Парковой, Комсомольской, Зубкова, Меркулова, Октябрьской, переулок Мирный)		 9.00

17.00
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