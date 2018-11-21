Мэрия Бишкека намерена пересадить часть горожан на велосипеды

Мэрия Бишкека намерена построить в 2019 году девять километров велодорожек. Об этом на круглом столе заявил начальник отдела транспорта столичного муниципалитета Кубанычбек Жунусов.

По его словам, таким образом мэрия планирует пересадить часть горожан на велосипеды. В 2020 году в планах строительство еще девяти километров велодорожек.

Кроме того, мэрия Бишкека намерена запретить автозаправочным станциям продавать бензин низкого класса.

«Сейчас только две компании продают бензин класса «Евро-5». Остальные продают бензин класса «Евро-3». После того как заправки начнут реализацию бензина классом выше, выброс вредных веществ в атмосферу серьезно сократится», — сказал Кубанычбек Жунусов.