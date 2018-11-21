Жители новостройки «Мурас-Ордо» митингуют у мэрии Бишкека

У мэрии Бишкека митингуют жители столичного жилмассива «Мурас-Ордо». Они требуют открыть новый маршрут общественного транспорта.
По их словам, они уже митинговали 27 августа с подобным требованием. Тогда вице-мэр Бакытбек Дюшембиев обещал, что проконтролирует этот вопрос.
«К нам идет только одна маршрутка — № 206. Там всего 7 машин, а живет более двух тысяч учеников. Школа еще строится, ученики ездят в город», — отметили жители.
По их словам, за проезд берут 15 сомов, маршрутка потом идет в села Озерное и Салкын.
Он считает, что необходимо либо пересматривать тариф, либо предусмотреть какие-то дотации, иначе ситуация с перевозками в городе не улучшится.