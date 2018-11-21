Жители новостройки «Мурас-Ордо» митингуют у мэрии Бишкека

У мэрии Бишкека митингуют жители столичного жилмассива «Мурас-Ордо». Они требуют открыть новый маршрут общественного транспорта.

По их словам, они уже митинговали 27 августа с подобным требованием. Тогда вице-мэр Бакытбек Дюшембиев обещал, что проконтролирует этот вопрос.

«К нам идет только одна маршрутка — № 206. Там всего 7 машин, а живет более двух тысяч учеников. Школа еще строится, ученики ездят в город», — отметили жители.

По их словам, за проезд берут 15 сомов, маршрутка потом идет в села Озерное и Салкын.

По словам начальника Управления городского транспорта Хасанбека Алимбекова, у фирмы-перевозчика не хватает машин. «Дополнительный маршрут открыли, но машин не хватает. Если не справятся, хотим передать маршрут другой фирме. Но нет перевозчиков, кто хотел бы туда ездить. Из-за того, что тариф на проезд не растет, с линий ушли около 850 частников», — отметил он.

Он считает, что необходимо либо пересматривать тариф, либо предусмотреть какие-то дотации, иначе ситуация с перевозками в городе не улучшится.

К жителям вышел вице-мэр Максим Ситников. Он сообщил, что подписан приказ об открытии нового маршрута. Также в мэрии рассмотрят возможность продления до новостройки автобусного маршрута № 18.