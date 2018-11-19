Алмазбек Атамбаев рассказал, как помогал семье Жээнбековых

Алмазбек Атамбаев в интервью телеканалу «Апрель» рассказал, как помогал семье Жээнбековых.

По его словам, с Сооронбаем Жээнбековым они дружили 24 года. «Я помню депутата Жээнбекова, который был председателем колхоза. Он сам говорит, благодаря мне в 2000 году стал вице-спикером. В 2007-м он стал министром в моем правительстве. А брата его Асылбека по его просьбе я включил в партийный список и протащил в депутаты. Он три раза был депутатом, два раза спикером. Жээнбекова я дотащил до президента страны. Старшего брата его я два раза, по-моему, назначал послом», — признался Алмазбек Атамбаев.

«Есть люди, которые могут даже десятки лет, 20-25 лет, прятаться за чьей-то спиной, пользоваться защитой этой спины, как-то добиваться чего-то за счет спины друга, но приходит момент, когда он думает — эта спина мне уже не нужна. С большой радостью он втыкает нож в эту спину. И я думаю, что не Жээнбекову говорить про то, что такое дружба. Не Жээнбекову», — отметил Алмазбек Атамбаев.