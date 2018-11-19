Казахстанская группа перепела кыргызскую песню «Ильяздын ыры»

Казахстанская группа Made in KZ перепела известную кыргызскую песню «Ильяздын ыры» («Песня Ильяса». — Прим. 24.kg). Видеоролик опубликован на YouTube-канале 14 ноября, он уже набрал более 45 тысяч просмотров.

«Очень красивая кыргызская песня, нам она очень понравилась. Поэтому и решили записать на нее кавер. Надеемся, что вам понравится», — говорится в описании к видео.

Песня является саундтреком к фильму, снятому по произведению Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке». Слова песни написаны поэтом полковником милиции Жолдошбеком Бузурманкуловым в 1971 году.

Супруга поэта поделилась воспоминаниями о зарождении шедевра. Они опубликованы в одной из групп в «Одноклассниках».

«Когда слова были готовы, он мне рассказал их наизусть. Я сказала, что слова вышли на славу. Он попросил у меня ручку и бумагу, чтобы зафиксировать их, иначе они забудутся. Записав их, он ушел с этим текстом к композитору Туголбаю Казакову. Через несколько лет Казаков начал выступать уже с современным вариантом песни», — приводят слова супруги Жолдошбека Бузурманкулова.

Песню также исполняет известный кыргызстанский певец, заслуженный артист Мирбек Атабеков.

Отметим, что казахстанский проект Made in KZ известен своими каверами и ремиксами на домбре.