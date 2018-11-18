19:41
USD 69.84
EUR 79.25
RUB 1.06
Общество

19 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

жилмассив «Кок-Джар» (отрезки улиц Арстанбап, Кок-Жайык, Достоевского, Кок-Жангак, Кулмурзаева, Молдокулова, Куйручук, Санжыра, Ахунбаева)

9.30

18.00

отрезки улиц Андижанской, Коллекторной

9.30

14.00

отрезки улиц Адырской, Наманганской

9.30

17.00

11-й микрорайон, 15-17

9.00

17.00

жилмассив «Ак-Ордо», отрезки улиц Учкурганской, Манаса, Джамбула, Тоголока Молдо, переулок Офицерский

9.30

18.00

жилмассив «Киргизия» (отрезки улиц Кожомкулова, Абдрахманова)

9.00

18.00

отрезки улиц Тулебердиева, Кокчетавской, М.Ганди, переулок Караванский

9.00

17.00

жилмассив «Ак-Ордо»

9.30

18.00

2Чуйская область

Аламединский

 село Ленинское (отрезки улиц Мостовой, Речной, Новой, Набережной, район ПМК-3),
села Мраморное, Озерное, Рассвет, Васильевка, Виноградное, Полевое, Привойное, Октябрьское (2-е отделение),
жилмассив «Тендик», МТФ-2

8.00

17.00
село Гроздь (отрезки улиц Гроздинская, Садовой),
села Верхний Ат-Баши, Пятилетка

9.00

17.00

Сокулукский

 села Джаны-Джер, Восточное,
село Моловодное (отрезок улицы Новой, переулок Южный),
село Селекционное (отрезок улицы Т.Фрунзе),
поселок Взлетный (авиагородок),
село Комсомольское (отрезки улиц Дорожной, Тупик, Восточной, Строительной)

9.00

17.00

Московский

 село Беловодское (отрезки улиц Кирова, Комсомольская, Фрунзе, переулок Кирова),
село Жуково (отрезки улицы Центральная),
село Беш-Орюк (улица Центральная)

9.00

17.00

3Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Тоо-Моюн, Тоолос, Он-Эки-Бел, села Кайрагач, Бел-Орук, Кой-Басар, город Ош (села Ишкаван, Керме-Тоо, Кызыл-Байрак, Коммунист, Жданов, Шарк, микрорайон «Амир-Тимур», «Курманджан Датка», улицы Обзорная, С.Айни, Кулматова.
Ссылка:
просмотров: 317
Версия для печати
Материалы по теме
17 ноября: где в Бишкеке отключат свет
16 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
15 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
14 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
13 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
12 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
10 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
9 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
8 ноября: где в Бишкеке отключат свет
6 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Зять Алмазбека Атамбаева требует от&nbsp;мэра Бишкека оплатить ремонт машины Зять Алмазбека Атамбаева требует от мэра Бишкека оплатить ремонт машины
Зууракан Каденова снова в&nbsp;центре скандала. Задолжала $850 Зууракан Каденова снова в центре скандала. Задолжала $850
В&nbsp;Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник В Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник
Бизнес
Удобные способы онлайн-связи с&nbsp;MegaCom Удобные способы онлайн-связи с MegaCom
Успей забрать свой номер первым в&nbsp;новых кодах сети О! &mdash;&nbsp;508 и&nbsp;509 Успей забрать свой номер первым в новых кодах сети О! — 508 и 509
PIN через SMS: современные технологии на&nbsp;службе у&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; PIN через SMS: современные технологии на службе у «Росинбанка»
Акция от&nbsp;Кыргызтелекома &laquo;Интернет + телефон в&nbsp;каждый дом!&raquo; Акция от Кыргызтелекома «Интернет + телефон в каждый дом!»