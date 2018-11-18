19 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
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жилмассив «Кок-Джар» (отрезки улиц Арстанбап, Кок-Жайык, Достоевского, Кок-Жангак, Кулмурзаева, Молдокулова, Куйручук, Санжыра, Ахунбаева)
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9.30
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18.00
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отрезки улиц Андижанской, Коллекторной
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9.30
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14.00
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отрезки улиц Адырской, Наманганской
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9.30
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17.00
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11-й микрорайон, 15-17
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9.00
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17.00
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жилмассив «Ак-Ордо», отрезки улиц Учкурганской, Манаса, Джамбула, Тоголока Молдо, переулок Офицерский
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9.30
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18.00
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жилмассив «Киргизия» (отрезки улиц Кожомкулова, Абдрахманова)
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9.00
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18.00
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отрезки улиц Тулебердиева, Кокчетавской, М.Ганди, переулок Караванский
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9.00
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17.00
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жилмассив «Ак-Ордо»
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9.30
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18.00
2Чуйская область
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Аламединский
|село Ленинское (отрезки улиц Мостовой, Речной, Новой, Набережной, район ПМК-3),
села Мраморное, Озерное, Рассвет, Васильевка, Виноградное, Полевое, Привойное, Октябрьское (2-е отделение),
жилмассив «Тендик», МТФ-2
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8.00
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17.00
|село Гроздь (отрезки улиц Гроздинская, Садовой),
села Верхний Ат-Баши, Пятилетка
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9.00
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17.00
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Сокулукский
|села Джаны-Джер, Восточное,
село Моловодное (отрезок улицы Новой, переулок Южный),
село Селекционное (отрезок улицы Т.Фрунзе),
поселок Взлетный (авиагородок),
село Комсомольское (отрезки улиц Дорожной, Тупик, Восточной, Строительной)
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9.00
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17.00
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Московский
|село Беловодское (отрезки улиц Кирова, Комсомольская, Фрунзе, переулок Кирова),
село Жуково (отрезки улицы Центральная),
село Беш-Орюк (улица Центральная)
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9.00
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17.00
3Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Тоо-Моюн, Тоолос, Он-Эки-Бел, села Кайрагач, Бел-Орук, Кой-Басар, город Ош (села Ишкаван, Керме-Тоо, Кызыл-Байрак, Коммунист, Жданов, Шарк, микрорайон «Амир-Тимур», «Курманджан Датка», улицы Обзорная, С.Айни, Кулматова.