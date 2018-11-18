19 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

жилмассив «Кок-Джар» (отрезки улиц Арстанбап, Кок-Жайык, Достоевского, Кок-Жангак, Кулмурзаева, Молдокулова, Куйручук, Санжыра, Ахунбаева) 9.30 18.00 отрезки улиц Андижанской, Коллекторной 9.30 14.00 отрезки улиц Адырской, Наманганской 9.30 17.00 11-й микрорайон, 15-17 9.00 17.00 жилмассив «Ак-Ордо», отрезки улиц Учкурганской, Манаса, Джамбула, Тоголока Молдо, переулок Офицерский 9.30 18.00 жилмассив «Киргизия» (отрезки улиц Кожомкулова, Абдрахманова) 9.00 18.00 отрезки улиц Тулебердиева, Кокчетавской, М.Ганди, переулок Караванский 9.00 17.00 жилмассив «Ак-Ордо» 9.30 18.00

2 Чуйская область

Аламединский село Ленинское (отрезки улиц Мостовой, Речной, Новой, Набережной, район ПМК-3),

села Мраморное, Озерное, Рассвет, Васильевка, Виноградное, Полевое, Привойное, Октябрьское (2-е отделение),

жилмассив «Тендик», МТФ-2 8.00 17.00 село Гроздь (отрезки улиц Гроздинская, Садовой),

села Верхний Ат-Баши, Пятилетка 9.00 17.00 Сокулукский села Джаны-Джер, Восточное,

село Моловодное (отрезок улицы Новой, переулок Южный),

село Селекционное (отрезок улицы Т.Фрунзе),

поселок Взлетный (авиагородок),

село Комсомольское (отрезки улиц Дорожной, Тупик, Восточной, Строительной) 9.00 17.00 Московский село Беловодское (отрезки улиц Кирова, Комсомольская, Фрунзе, переулок Кирова),

село Жуково (отрезки улицы Центральная),

село Беш-Орюк (улица Центральная) 9.00 17.00

3 Ошская область