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Общество

Торговля кыргызскими паспортами в Telegram. Милиция начала проверку

Милиция занялась проверкой сообщения о продаже кыргызских паспортов через объявления в мессенджере Telegram. Об этом 24.kg сообщили в МВД.

По данным ведомства, информация о продаже паспортов гуляет в мобильных приложениях давно. Ее взяли в разработку. «Но пока подробностей сообщить служба криминальной милиции не может. Все данные засекречены», — пояснили в МВД, добавив — уголовное дело по факту не возбуждали.

Сейчас выявляют контакты группы торгующих паспортами. 

Ранее в ГРС заявили, что подобная незаконная услуга практикуется давно. Ведомство не в силах бороться с этим явлением.
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