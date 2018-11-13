Торговля кыргызскими паспортами в Telegram. Милиция начала проверку

Милиция занялась проверкой сообщения о продаже кыргызских паспортов через объявления в мессенджере Telegram. Об этом 24.kg сообщили в МВД.

По данным ведомства, информация о продаже паспортов гуляет в мобильных приложениях давно. Ее взяли в разработку. «Но пока подробностей сообщить служба криминальной милиции не может. Все данные засекречены», — пояснили в МВД, добавив — уголовное дело по факту не возбуждали.

Сейчас выявляют контакты группы торгующих паспортами.

Ранее в ГРС заявили, что подобная незаконная услуга практикуется давно. Ведомство не в силах бороться с этим явлением.