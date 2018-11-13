Избиение на почве религии. Подследственные вину не признают

Избитый 25-летний житель села Кароол-Добо Иссык-Кульской области С. уулу Элдос обратился с заявлением в ГКНБ. Однако расследованием занимается УВД Иссык-Кульского района, сообщили 24.kg в областной милиции.

По ее данным, уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство», но следственные действия пока не ведут, поскольку пострадавший находится в больнице в Бишкеке. Двое подозреваемых проходят как обвиняемые и находятся под домашним арестом, а третий — как свидетель.

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В УВД пояснили, что подследственные настаивают на том, что избивали потерпевшего за то, что громко слушал музыку, а не за то, что не исповедует ислам.

Элдос в заявлении не указал, что причиной нападения явилось то, что он адепт Церкви Иисуса Христа. Об этом стала говорить его адвокат Жанна Аскар.

«Известно, что они обратились в ГКНБ. Но дело у нас спецслужбы не забирали. Ждем, когда Элдос выйдет из больницы. Его состояние удовлетворительное», — пояснили в милиции Иссык-Кульской области.

В селе Тамчи Иссык-Кульской области односельчане жестоко избили парня за то, что тот громко слушал музыку. У молодого человека сотрясение мозга, сломана челюсть, выбиты зубы и поврежден глаз.