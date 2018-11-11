12 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

улица Шевченко 9.30 17.00 улицы Термечикова, Алыбаева, Северо-Ипподромная, переулок Ипподромный 9.00 17.00 улицы Хабитат, Кызыл-Кийская, Манаса 9.00 18.00

2 Чуйская область