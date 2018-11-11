12 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
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улица Шевченко
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9.30
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17.00
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улицы Термечикова, Алыбаева, Северо-Ипподромная, переулок Ипподромный
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9.00
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17.00
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улицы Хабитат, Кызыл-Кийская, Манаса
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9.00
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18.00
2Чуйская область
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Аламединский
|села Лебединовка, Малиновка,
жилмассивы «
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9.00
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17.00
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село Озерное (улицы Школьная, Новая, Фрунзе)
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Сокулукский
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село Джаны-Джер (улицы Пионерская, Северная, Фрунзе)
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9.00
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17.00
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Кантский
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город Кант (улицы Абдраимова, Котовского, Горького, Логвиненко)
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9.00
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19.00