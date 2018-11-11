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Общество

12 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1Бишкек

улица Шевченко

9.30

17.00

улицы Термечикова, Алыбаева, Северо-Ипподромная, переулок Ипподромный

9.00

17.00

улицы Хабитат, Кызыл-Кийская, Манаса

9.00

18.00

2Чуйская область

Аламединский

 села Лебединовка, Малиновка,
жилмассивы «44 га», «Кырман» (улицы Ыссык-Кол, Ынтымак, Кенеш, Радужная, Ауэзова)

9.00

17.00

село Озерное (улицы Школьная, Новая, Фрунзе)

Сокулукский

село Джаны-Джер (улицы Пионерская, Северная, Фрунзе)

9.00

17.00

Кантский

город Кант (улицы Абдраимова, Котовского, Горького, Логвиненко)

9.00

19.00
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