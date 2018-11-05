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Общество

6 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1Бишкек

жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Ахунбаева, Жени Жок, Кок-Джар, Керемет, Куйручук, Молдокулова, Кулмурзаева), «Бакай-Ата» (улицы Нооруз, Наристе), «Ак-Бата» (11-я, 12-я, 14-я улицы)

9.00

17.00

улицы Витебская, Элебесова, Сеченова, Фере, Маяковского

13.00

17.00

жилмассив «Ак-Бата»

9.30

13.00

квадрат, ограниченный улицами Лермонтова, Веселой, проспектом Жибек Жолу, БЧК

12.00

15.00

улицы Суворова/БЧК, Суюмбаева/БЧК

10.00

18.00

улицы Абдрахманова, 7б

10.00

14.00

улицы Васильева,Тоголока Молдо, Профессора Зимы, Можайского, Манаса, переулки Бреславский, Витебский, Измайловский

9.30

17.00

жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тундук, Ак-Кула, Барсбек, Манжыл-Ата, Омуракунова)

9.30

18.00

улицы Тулебердиева, Васильева, Боталиева, Самойленко, Мостовая, Саадаева, Витебская, переулок Тихвинский

9.00

18.00

улицы Красная, Токтогула, Московская, Кулиева, переулок Тамбовский

9.30

17.00

жилмассив «Калыс-Ордо»

9.30

13.00

2Чуйская область

Аламединский

 села Лебединовка, Малиновка, Таш-Дебе, Татыр, Чункурчак,
село Арашан (2-е отделение, улицы Аламедин, Бектенбаева),
село Карла Маркса (улицы Серегина, Кулатаева, Токтогула, Карла Маркса, Дорожная),
жилмассив «Кырман» (улицы Ыссык-Коль, Ынтымак, Кенеш, Радужная, Ауэзова),
село Пригородное (улицы Горького, Садовая, Строительная, Юбилейная),
село Нижняя Ала-Арча (улица Коллекторная),
село Озерное (улицы Фрунзе, Школьная, Новая),
село Ленинское (улицы Восточная),
село Виноградное (улицы Крупской, Лермонтова)

9.00

17.00

Сокулукский

 город Шопоков (улицы Восточная, Победы),
село Джаны-Пахта (улицы Западная, Садовая),
село Гавриловка (улицы Овражная, Пушкина, Чекменева, Северная),
село Джаны-Джер (улицы Пионерская, Фрунзе, Северная),
село Селекционное (улица Проектируемая),
поселок Восточный (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская)
село Талтак.

9.00

17.00

Кантский

 город Кант (улицы Абдраимова, Котовского, Горького, Логвиненко),
село Уч-Эмчек (улица Кыпчана),
село Милянфан

9.00

19.00

Чуйский

села Джаны-Джол, Интернат

8.00

12.00
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