6 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
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жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Ахунбаева, Жени Жок, Кок-Джар, Керемет, Куйручук, Молдокулова, Кулмурзаева), «Бакай-Ата» (улицы Нооруз, Наристе), «Ак-Бата» (11-я, 12-я, 14-я улицы)
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9.00
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17.00
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улицы Витебская, Элебесова, Сеченова, Фере, Маяковского
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13.00
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17.00
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жилмассив «Ак-Бата»
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9.30
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13.00
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квадрат, ограниченный улицами Лермонтова, Веселой, проспектом Жибек Жолу, БЧК
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12.00
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15.00
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улицы Суворова/БЧК, Суюмбаева/БЧК
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10.00
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18.00
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улицы Абдрахманова, 7б
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10.00
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14.00
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улицы Васильева,Тоголока Молдо, Профессора Зимы, Можайского, Манаса, переулки Бреславский, Витебский, Измайловский
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9.30
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17.00
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жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тундук, Ак-Кула, Барсбек, Манжыл-Ата, Омуракунова)
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9.30
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18.00
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улицы Тулебердиева, Васильева, Боталиева, Самойленко, Мостовая, Саадаева, Витебская, переулок Тихвинский
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9.00
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18.00
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улицы Красная, Токтогула, Московская, Кулиева, переулок Тамбовский
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9.30
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17.00
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жилмассив «Калыс-Ордо»
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9.30
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13.00
2Чуйская область
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Аламединский
|села Лебединовка, Малиновка, Таш-Дебе, Татыр, Чункурчак,
село Арашан (2-е отделение, улицы Аламедин, Бектенбаева),
село Карла Маркса (улицы Серегина, Кулатаева, Токтогула, Карла Маркса, Дорожная),
жилмассив «Кырман» (улицы Ыссык-Коль, Ынтымак, Кенеш, Радужная, Ауэзова),
село Пригородное (улицы Горького, Садовая, Строительная, Юбилейная),
село Нижняя Ала-Арча (улица Коллекторная),
село Озерное (улицы Фрунзе, Школьная, Новая),
село Ленинское (улицы Восточная),
село Виноградное (улицы Крупской, Лермонтова)
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9.00
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17.00
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Сокулукский
|город Шопоков (улицы Восточная, Победы),
село Джаны-Пахта (улицы Западная, Садовая),
село Гавриловка (улицы Овражная, Пушкина, Чекменева, Северная),
село Джаны-Джер (улицы Пионерская, Фрунзе, Северная),
село Селекционное (улица Проектируемая),
поселок Восточный (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская)
село Талтак.
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9.00
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17.00
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Кантский
|город Кант (улицы Абдраимова, Котовского, Горького, Логвиненко),
село Уч-Эмчек (улица Кыпчана),
село Милянфан
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9.00
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19.00
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Чуйский
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села Джаны-Джол, Интернат
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8.00
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12.00