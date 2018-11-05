6 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Ахунбаева, Жени Жок, Кок-Джар, Керемет, Куйручук, Молдокулова, Кулмурзаева), «Бакай-Ата» (улицы Нооруз, Наристе), «Ак-Бата» (11-я, 12-я, 14-я улицы) 9.00 17.00 улицы Витебская, Элебесова, Сеченова, Фере, Маяковского 13.00 17.00 жилмассив «Ак-Бата» 9.30 13.00 квадрат, ограниченный улицами Лермонтова, Веселой, проспектом Жибек Жолу, БЧК 12.00 15.00 улицы Суворова/БЧК, Суюмбаева/БЧК 10.00 18.00 улицы Абдрахманова, 7б 10.00 14.00 улицы Васильева,Тоголока Молдо, Профессора Зимы, Можайского, Манаса, переулки Бреславский, Витебский, Измайловский 9.30 17.00 жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тундук, Ак-Кула, Барсбек, Манжыл-Ата, Омуракунова) 9.30 18.00 улицы Тулебердиева, Васильева, Боталиева, Самойленко, Мостовая, Саадаева, Витебская, переулок Тихвинский 9.00 18.00 улицы Красная, Токтогула, Московская, Кулиева, переулок Тамбовский 9.30 17.00 жилмассив «Калыс-Ордо» 9.30 13.00

2 Чуйская область