Пайдалуу кеңеш: Шоколад семирүүгө себеп болушу мүмкүн

Шоколад кооптуу ооруларды, анын ичинде семирүүнү, кариести жана кант диабетинин экинчи тибин пайда кылышы мүмкүн. Бул тууралуу биолог Ирина Лялина «Лента.ру» басылмасына берген маегинде билдирди.
Адис шоколаддын зыяны анын жогорку калориялуулугунда жана курамындагы канттын көптүгүндө экенин, бул өзгөчө сүт жана ак шоколадга тиешелүү экенин түшүндүрдү.
Шоколаддын курамындагы кофеин менен теоброминди ченемден ашыкча колдонуу төмөнкүдөй кесепеттерге алып келет:
- уйкусуздук;
- кан басымынын жогорулашы;
- жүрөктүн тез согушу.
Ошондой эле айрым адамдарда шоколаддын компоненттерине карата аллергиялык реакция же бул десертке карата тамак-аш көз карандылыгы жаралышы мүмкүн.
Арзан шоколаддын коркунучу
Биолог арзан шоколаддарды колдонууда этият болууга чакырды. Анын айтымында, мындай азыктарда адамдын ден соолугуна зыяндуу болгон пальма майы, жыт берүүчү заттар (ароматизаторлор) жана коюулатуучу каражаттар болушу мүмкүн.
Адистин кеңеши: Курамы таза, какаосу 70 пайыздан кем эмес кара шоколадды тандаңыз. Ошону менен бирге, шоколаддын бир күндүк порциясы 20-30 граммдан ашпоого тийиш.