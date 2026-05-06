Бишкек «Эстелик оту» эл аралык өнөктүгүн кабыл алды

Бүгүн, 6-майда Бишкектеги Чолпонбай Түлөбердиевдин эстелигинин жанында «Эстелик отун» тапшыруунун салтанаттуу аземи болуп өттү. Иш-чарага борбор калаанын мэри Айбек Жунушалиев, коомдук жана ардагерлер уюмдарынын өкүлдөрү, ошондой эле шаардын тургундары жана коноктору катышты.
Муниципалитеттин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, аземдин алкагында Улуу Ата Мекендик согуштун баатырларынын эрдигине терең таазим кылуу белгиси катары митинг-реквием өтүп, гүлчамбарлар коюлду.
Шаар башчысы тарыхый окуяларды сактоонун жана муундар ортосундагы байланышты улантуу маанилүү экендигин белгиледи:
«Бишкек ар дайым тарыхты урматтаган, салттарды сактаган жана Улуу Жеңиш тууралуу эскерүүлөрдү жаш муундарга өткөрүп келген шаар болуп кала берет. Бизге эркиндик, тынчтык тартуулаган ардагерлердин алдында башыбызды ийебиз. «Эстелик оту» элдердин биримдигинин, тынчтыктын жана ынтымактын символу болсун», — деди мэр.
Акция 5-май күнү Александров багында башталган. Катышуучулар Түбөлүк оттун бир бөлүгүн дүйнөнүн 14 өлкөсүнө жеткирүүнү пландаштырууда. Бишкекке «Эстелик отун» Олимпиада чемпиону, белгилүү теле алып баруучу, актриса жана Москва шаардык думасынын депутаты Мария Киселева алып келди.
Иш-чара Россия кызматташтык, Элдик фронт ардагерлер жана ыктыярчылар уюмдарынын колдоосу менен уюштурулган.