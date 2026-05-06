Былтыр Кыргызстан донорлордон рекорддук 981,3 миллион доллар топтоду

2025-жылы Кыргызстан рекорддук суммадагы — 981,3 миллион доллар өлчөмүндөгү финансылык жардам тартты. Бул каражаттар жолдорду оңдоого, таза сууга, энергетикага жана экономиканы колдоого жумшалды.
Евразиялык турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун (ЕАТӨФ) баяндамасына ылайык, өткөн жыл тартылган каражаттардын көлөмү боюнча акыркы 12 жылдагы эң ийгиликтүү жыл болду. Эл аралык уюмдар өлкөбүздө бир эле убакта 55 түрдүү долбоорду каржылашты.
Каражаттар негизги эки формада түшкөн:
Жеңилдетилген насыялар: 811,5 миллион доллар. Бул бардык түшкөн каражаттын 82,7 пайызын түздү. Булар минималдуу пайыздык чен менен берилген узак мөөнөттүү карыздар.
Кайтарымсыз гранттар: 169,8 миллион доллар. Республика кайтарып берүүгө милдеттүү болбогон түз финансылык жардамдын үлүшү 17,3 пайызды түздү.
Кыргызстандын негизги жардамчысы 385,4 миллион доллар бөлгөн Дүйнөлүк банк болду. Ошондой эле Азия өнүктүрүү банкы (255,6 миллион доллар) жана Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы (112,7 миллион доллар) да ири суммадагы каражаттарды беришти.
Бул каражаттар так эмнеге жумшалууда:
Экономика (273,2 миллион доллар): бюджетти колдоо жана мамлекеттик реформалар.
Таза суу (201,4 миллион доллар): каражаттар айылдарга суу түтүктөрүн жана канализацияны киргизүүгө жумшалды. Жылдын эң ири долбоору дал ушул сууга жеткиликтүүлүк менен байланыштуу болгон (ага 112,5 миллион доллар бөлүнгөн).
Энергетика (92,4 миллион доллар): тармактарды оңдоо жана жаңы кубаттуулуктарды куруу.
Айыл чарбасы (77 миллион доллар): фермерлерге жардам берүү жана агрардык секторду өнүктүрүү.