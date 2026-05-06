Президент Кадамжай районундагы «Торговый» базарынын соодагерлери менен жолугушту

Садыр Жапаров бүгүн, 6-майда Баткен облусуна болгон кыска мөөнөттүү жумушчу сапарынын жүрүшүндө Кадамжай районунун Ак-Турпак айыл аймагындагы «Торговый» базарына барды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет.
Мамлекет башчысына базардын учурдагы абалы жана соода шарттары тууралуу маалымат берилди. Андан соң президент сатуучулар жана жергиликтүү тургундар менен баарлашып, алардын сунуш-пикирлерин укту.
Белгилей кетсек, мамлекет башчысынын Баткен облусуна болгон бул сапары биринчи кезекте мамлекеттик чек араны демаркациялоо маселелери менен жеринен таанышуу зарылдыгына байланыштуу болду. Президенттин аймак тургундары менен кеңири форматтагы жолугушуулары анын облуска боло турган кийинки иш сапарынын алкагында өткөрүлөрү пландалууда.