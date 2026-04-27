28-апрелге карата аба ырайы

28-апрелде күндүз Ош, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Жалал-Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт. Ош, Ысык-Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаайт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн 8...13, күндүз 23...28

Таласта түнкүсүн 5...10, күндүз 21...26

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 11...16, күндүз 24...29

Ысык-Көлдө түнкүсүн 3...8, күндүз 14...19

Нарында түнкүсүн 4...9, күндүз 14...19

Бишкекте түнкүсүн 11...13°, күндүз 24...26° жылуу болот.
Бишкекте апта башында жаан-чачын күтүлбөйт. 27-29-апрелге карата аба ырайы
25-апрелге карата аба ырайы
24-апрелге карата аба ырайы
23-апрелге карата аба ырайы
22-апрелге карата аба ырайы
Бишкекте күн жылуу болот. 20-22-апрелге карата аба ырайы
18-апрелге карата аба ырайы
17-апрелге карата аба ырайы
Транспорт министрлиги: «Тоолуу аймактарда кар көчкү түшүү коркунучу жогору»
16-апрелге карата аба ырайы
Быйыл суучулдар Ысык-Көлдөн 34&nbsp;миң 800 метр браконьерлик тор чыгарышты Быйыл суучулдар Ысык-Көлдөн 34 миң 800 метр браконьерлик тор чыгарышты
Бүгүн бүткүл дүйнөлүк китеп күнү: Китеп тууралуу ойлор Бүгүн бүткүл дүйнөлүк китеп күнү: Китеп тууралуу ойлор
Садыр Жапаров Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эмнелер талкууланды? Садыр Жапаров Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эмнелер талкууланды?
ӨКМ: Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн ӨКМ: Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн
Кыргызстанда бир суткада экинчи жер титирөө катталды
Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пулду кимдер алат?
Кыргызстанда социалдык кызматкерлердин айлыгы жогорулады
Чегирткелер Чүй облусун каптады: күбөлөр унаа жолунан видео тартышты