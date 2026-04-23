Кыргызча

Садыр Жапаров Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эмнелер талкууланды?

Садыр Жапаров Россияга болгон иш сапарынын алкагында Россиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бул тууралуу КР Президентинин басма сөз кызматы билдирди.

Жолугушууда кыргыз-орус өз ара аракеттенүү маселелери талкууланып, муну менен катар соода-экономикалык кызматташтыкты тереңдетүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Ошондой эле мурда жетишилген макулдашууларды ишке ашыруунун жүрүшү каралды.

Тараптар регионалдык күн тартибиндеги маселелер жана көп тараптуу форматтагы өз ара аракеттенүү боюнча позициялары тууралуу пикир алышты.

Президент Садыр Жапаров жылуу кабыл алуу үчүн ыраазычылыгын билдирди жана Владимир Путинди үстүбүздөгү жылдын 31-август — 1-сентябрь күндөрү Бишкек шаарында өтө турган Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө-мамлекеттердин башчыларынын саммитине катышууга чакырды.

Өз кезегинде Владимир Путин чакыруу үчүн ыраазычылык билдирип, Россия тараптын интеграциялык бирикмелердин алкагында активдүү өз ара аракеттенүүгө берилгендигин, ошондой эле алардын ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары боюнча күч-аракеттерди координациялоону жана практикалык кызматташтыкты мындан ары да арттырууга даяр экендигин ырастады.

Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында лидерлер кыргыз-россиялык кызматташтыкка кошумча динамика берүүгө жана өз ара аракеттенүүнүн бардык багыттары боюнча биргелешкен демилгелерди ырааттуу илгерилетүүгө өз ара багыт алышканын билдиришти.
