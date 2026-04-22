19:00
USD 87.43
EUR 102.75
RUB 1.17
Кыргызча

23-апрелге карата аба ырайы

Эртең, 23-апрелде түнкүсүн Чүй, Талас, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Ысык-Көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт. Талас, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаайт. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаайт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн 10...15, күндүз 18...23

Таласта түнкүсүн 6...11, күндүз 16...21

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 11...16, күндүз 19...24

Ысык-Көлдө түнкүсүн 4...9, күндүз 16...21

Нарында түнкүсүн 3...8, күндүз 16...21

Бишкек шаарында түнкүсүн 13...15°, күндүз 18...20° болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/371479/
Кароо: 118
Басууга
Теги
Эң көп окулган жаңылыктар
