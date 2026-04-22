23-апрелге карата аба ырайы

Эртең, 23-апрелде түнкүсүн Чүй, Талас, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Ысык-Көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт. Талас, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаайт. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаайт.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн 10...15, күндүз 18...23
Таласта түнкүсүн 6...11, күндүз 16...21
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 11...16, күндүз 19...24
Ысык-Көлдө түнкүсүн 4...9, күндүз 16...21
Нарында түнкүсүн 3...8, күндүз 16...21
Бишкек шаарында түнкүсүн 13...15°, күндүз 18...20° болот.