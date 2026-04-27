14:58
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Кыргызча

Жапаров:Ташиевдин «75 адамдын катына» тиешеси бар-жогун тергөө жана сот аныктайт

Президент Садыр Жапаров февраль айындагы саясий кырдаалга жана «75 адамдын каты» деп аталган окуяга байланыштуу Kaktus.media сайтына берген маегинде комментарий берди. Ал документтин Жогорку Кеңештеги жүрүшүнөн башынан эле кабардар экенин жана ага катышкандардын аракеттерин көзөмөлдөп турганын, бул ага өз убагында чара көрүүгө мүмкүндүк бергенин билдирди.

Мамлекет башчысынын айтымында, «саясий кутумдарды» жүргүзгөн топтун курамына кирген айрым депутаттар күнөөлөрүн мойнуна алып, пландары ишке ашпай калгандан кийин мандаттарынан баш тартышкан. Ал акыркы тыянактар ​​тергөө аяктагандан кийин чыгарыла турганын белгиледи.

Президенттин басма сөз кызматы
Фото Президенттин басма сөз кызматы

Камчыбек Ташиевдин бул окуяларга катышуусу мүмкүн деген суроого жооп берип жатып, Садыр Жапаров мындай деп баса белгиледи: «Анын катышы бар-жогун тергөө жана сот аныктайт. Учурда тергөө жүрүп жатат. Акыркы чечимди — ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмес — сот кабыл алат».

Ошондой эле ал «Кыргызнефтегаз» компаниясындагы коррупция үчүн түрмөдө отурган УКМКнын мурдагы башчысынын бир тууганы Шаирбек Ташиев менен болгон кырдаал боюнча комментарий берди. Мамлекетке келтирилген зыян 4 миллиард 115 миллион сомго бааланууда. Президент достук жоопкерчиликке таасир этпей турганын жана бошотууга зыян толугу менен төлөнүп берилгенден кийин гана мүмкүн болорун билдирди.

«Мыйзам баарына бирдей болушу керек. Шаирбек Ташиев алгач баарын төлөп бериши керек, андан кийин гана бошотулушу керек», — деп жыйынтыктады ал.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/372037/
Кароо: 110
Басууга
Теги
