Быйыл суучулдар Ысык-Көлдөн 34 миң 800 метр браконьерлик тор чыгарышты

Кыргызстандын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары Ысык-Көлдүн акваториясын ташталган балык уулоочу торлордон тазалоо иштерин улантууда. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, 2026-жылдын башынан бери көлдөн 34 миң 800 метр браконьерлик тор чыгарылды.
Аталган иштер көлдүн экосистемасын сактоо, балыктарды мыйзамсыз уулоонун алдын алуу жана экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу максатында жүргүзүлүүдө.
Көлдөн чыгарылган тордун биринен калып калган өлгөн өрдөктөрдү табышты. Суучулдун айтымында, өрдөктөр тузактан чыгууга аракет кылгандай таасир калтырган, бирок алар кутулуп чыга алышкан эмес.
Адистер сууда калган балык уулоочу торлор балыктар үчүн гана эмес, сууда сүзүүчү канаттуулар үчүн да олуттуу коркунуч туудурарын белгилешет. Алдын ала баалоо боюнча, торлор сууда көптөн бери жаткан, ал эми өрдөктөр ага эки күндөн ашпаган убакыт мурун илинип калышы мүмкүн.