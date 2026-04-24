11:53
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Быйыл суучулдар Ысык-Көлдөн 34 миң 800 метр браконьерлик тор чыгарышты

Кыргызстандын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары Ысык-Көлдүн акваториясын ташталган балык уулоочу торлордон тазалоо иштерин улантууда. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, 2026-жылдын башынан бери көлдөн 34 миң 800 метр браконьерлик тор чыгарылды.

Аталган иштер көлдүн экосистемасын сактоо, балыктарды мыйзамсыз уулоонун алдын алуу жана экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу максатында жүргүзүлүүдө.

Көлдөн чыгарылган тордун биринен калып калган өлгөн өрдөктөрдү табышты. Суучулдун айтымында, өрдөктөр тузактан чыгууга аракет кылгандай таасир калтырган, бирок алар кутулуп чыга алышкан эмес.

Адистер сууда калган балык уулоочу торлор балыктар үчүн гана эмес, сууда сүзүүчү канаттуулар үчүн да олуттуу коркунуч туудурарын белгилешет. Алдын ала баалоо боюнча, торлор сууда көптөн бери жаткан, ал эми өрдөктөр ага эки күндөн ашпаган убакыт мурун илинип калышы мүмкүн.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/371713/
Кароо: 8438
Басууга
Теги
Ысык-Көлдүн жээгинде боз турнанын уя салганы катталды
Ысык-Көл облусунда полиэтилен баштыктарын колдонууга каршы чаралар күчөтүлдү
Чолпон-Атада туристтик сезонго карата электробустар ишке киргизилиши мүмкүн
Ысык-Көлдө келгин куштар арасынан сейрек кездешүүчү боз турналар байкалды
Министрлер кабинети: Ысык-Көлдүн айланасына тамчылатып сугаруу тутуму орнотулат
Президент жарандарды көлдө синтетикалык торлорду колдонбоого чакырды
Жети-Өгүз районунда «Өрүк фест» фестивалы өтөт
Ысык-Көлгө куйган дарыяларга 582 миң даана форель чабактары коё берилди
Ысык-Көлдө «Тамчы» каржы-инвестициялык аймагынын мезгил кутусу салынды
Ысык-Көл облусу толугу менен тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу ыкмасына өтөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ысык-Көлдө &laquo;Формула-1&raquo; жарышы 31-июлда башталат Ысык-Көлдө «Формула-1» жарышы 31-июлда башталат
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт
29-июль, шаршемби
19:07
Эртеңден тарта Бишкектин Киев көчөсүндө кыймыл жарым-жартылай чектелет Эртеңден тарта Бишкектин Киев көчөсүндө кыймыл жарым-жа...
18:31
Кыргызстанда президенттик шайлоо 27-январда өтөт
17:51
30-июлга карата аба ырайы
17:31
«Келечек оюндары — 2026»: Президент Садыр Жапаров Казакстанга барды
16:47
Президент жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү бекитти