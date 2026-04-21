Кыргызча

22-апрелге карата аба ырайы

Эртең, 22-апрелде республиканын көпчүлүк аймактарында жаан-чачын күтүлөт. Бул тууралуу Кыргызгидромет кызматы билдирди.

Ал эми Бишкек, Ош шаарларында жаан-чачын жаабайт.

Абанынтемпературасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +9... +14, күндүз +23... +28;

Талас жергесинде түнкүсүн +6... +11, күндүз +21... +26;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +12... +17, күндүз +23... +28;

Нарын аймагында түнкүсүн +1... +6, күндүз +14 .. +19;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн +1... +6, күндүз +18... +23;

Бишкек шаарында түнкүсүн +10... +12, күндүз +25... +27 градус болот.
Бишкекте күн жылуу болот. 20-22-апрелге карата аба ырайы
18-апрелге карата аба ырайы
17-апрелге карата аба ырайы
Транспорт министрлиги: «Тоолуу аймактарда кар көчкү түшүү коркунучу жогору»
16-апрелге карата аба ырайы
Шашылыш билдирүү: Бишкек жана Чүйдө катуу шамал болот
Шашылыш билдирүү! Тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн
15-апрелге карата аба ырайы
14-апрелге карата аба ырайы
Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. 13-15-апрелге карата аба ырайы
Биринчи класстар үчүн &laquo;Алиппе&raquo; окуу китептери басылып чыкты. Биринчи класстар үчүн «Алиппе» окуу китептери басылып чыкты.
Кыргызстанда жасалма документ менен жүргөн чет элдик жаран кармалды Кыргызстанда жасалма документ менен жүргөн чет элдик жаран кармалды
Бишкектеги 3-кичи райондун жанындагы жеке үйдө өрт чыкты Бишкектеги 3-кичи райондун жанындагы жеке үйдө өрт чыкты
Кыргызстанда эң&nbsp;жогорку маяна кен казууда, эң&nbsp;төмөнкү маяна маданият тармагында Кыргызстанда эң жогорку маяна кен казууда, эң төмөнкү маяна маданият тармагында
21-апрель, шейшемби
17:39
22-апрелге карата аба ырайы 22-апрелге карата аба ырайы
16:10
Байтик айылынан «Ала-Арча» паркына чейин веложол курулууда
15:28
Бишкекте хоккей боюнча Азия Кубогу башталат
15:05
Президент 5 өлкө элчилерин кабыл алды, дипломаттар ишеним грамоталарын тапшырды
14:38
Кыргызстанда пландуу эмдөөдөн баш тарткандардын саны азайды