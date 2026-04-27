Кыргызстанда социалдык кызматкерлердин айлыгы жогорулады

Кыргызстанда социалдык камсыздоо тутумунун кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулады. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти.
Айлыктарды жогорулатуу 3 миң 400дөн ашык кызматкерди камтыды. Алардын арасында төмөнкү мекемелердин кызматкерлери бар:
- Республикалык медициналык-социалдык экспертиза борбору;
- Майыптыгы бар адамдарды реабилитациялоо борборлору;
- «Келечек» борбору жана «Балдар үчүн ишеним телефону» кызматы;
- Социалдык стационардык мекемелер;
- Протездик-ортопедиялык ишкана жана аймактык бөлүмдөр.
Чечимге ылайык, кызматтык айлык акылардын коэффициенттери жогорулатылды. Мындан тышкары, кошумча төлөмдөр киргизилди: административдик, негизги жана көмөкчү персонал ай сайын 15 миң сом, ал эми техникалык жана кенже тейлөө кызматкерлери 5 миң сом өлчөмүндө президенттик компенсация алышат.
Министрликтен белгилешкендей, айлык акыны жогорулатуунун кезектеги этабы 1-сентябрга пландаштырылган. Ал башка аймактык бөлүмдөргө тиешелүү болуп, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысын жалпы жогорулатуунун алкагында ишке ашат.