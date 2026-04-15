16-апрелге карата аба ырайы

Эртең, 16-апрелде өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан-чачын күтүлөт. Бул тууралуу синоптиктер билдиришти. Ысык-Көл облусунун аймагында жаан-чачын күтүлбөйт.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +7... +12, күндүз +13... +18;

Талас жергесинде түнкүсүн +3... +8, күндүз +12... +17;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +8... +13, күндүз +15... +20;

Нарын аймагында түнкүсүн +1... +6, күндүз +16 .. +21;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн +3... +8, күндүз +14... +19;

Бишкек шаары түнкүсүн +8... +10, күндүз +15... +17 градус жылуу болот.
