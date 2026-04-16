18:55
USD 87.45
EUR 103.07
RUB 1.16
Кыргызча

17-апрелге карата аба ырайы

Эртең, 17-апрелге караган түнү көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондорго кар жаашы мүмкүн. Айрым жерлерге жаан-чачын катуу жаайт. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн +3...+8 күндүз +9...+14

Таласта түнкүсүн +1...+6 күндүз +8...+13

Баткенде түнкүсүн +6...+11 күндүз +13...+18

Ош, Жалал-Абад облустары нда түнкүсүн +6...+11 күндүз +13...+18

Ысык-Көлдө түнкүсүн +2...+7 күндүз +11...+16

Нарында түнкүсүн +0...+5 күндүз +10...+15

Бишкекте түнкүсүн +6...+8°, күндүз +12...+14° болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/370685/
Кароо: 108
Басууга
Теги
Транспорт министрлиги: «Тоолуу аймактарда кар көчкү түшүү коркунучу жогору»
16-апрелге карата аба ырайы
Шашылыш билдирүү: Бишкек жана Чүйдө катуу шамал болот
Шашылыш билдирүү! Тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн
15-апрелге карата аба ырайы
14-апрелге карата аба ырайы
Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. 13-15-апрелге карата аба ырайы
11-апрелге карата аба ырайы
9-апрелге карата аба ырайы
8-апрелге карата аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
БШК Улан Сариевди Жогорку Кеңештин депутаты деп тааныды БШК Улан Сариевди Жогорку Кеңештин депутаты деп тааныды
Садыр Жапаров Чоң-Алайдагы &laquo;Кара-Мык&raquo; чек ара бекетине барды Садыр Жапаров Чоң-Алайдагы «Кара-Мык» чек ара бекетине барды
УКМКнын мурдагы орун басары Даниел Рысалиев кармалды УКМКнын мурдагы орун басары Даниел Рысалиев кармалды
Быйыл он&nbsp;үч&nbsp;чакан гидроэлектростанция ишке киргизилет Быйыл он үч чакан гидроэлектростанция ишке киргизилет
16-апрель, бейшемби
17:30
17-апрелге карата аба ырайы 17-апрелге карата аба ырайы
16:56
Мирлан Жээнчороев мандат алды. БШК аны № 21 шайлоо округунда каттады
15:53
Кыргызстанда быйылкы 4 айда 4 миңден ашык үй курулган
15:41
Бишкектеги жеке мечиттер муфтияттын көзөмөлүнө өткөрүлүп жатат
15:20
БШК Чыңгыз Айдарбековдун депутаттыкка талапкерлигин жокко чыгарды