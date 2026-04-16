17-апрелге карата аба ырайы

Эртең, 17-апрелге караган түнү көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондорго кар жаашы мүмкүн. Айрым жерлерге жаан-чачын катуу жаайт. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн +3...+8 күндүз +9...+14
Таласта түнкүсүн +1...+6 күндүз +8...+13
Баткенде түнкүсүн +6...+11 күндүз +13...+18
Ош, Жалал-Абад облустары нда түнкүсүн +6...+11 күндүз +13...+18
Ысык-Көлдө түнкүсүн +2...+7 күндүз +11...+16
Нарында түнкүсүн +0...+5 күндүз +10...+15
Бишкекте түнкүсүн +6...+8°, күндүз +12...+14° болот.