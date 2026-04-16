Транспорт министрлиги: «Тоолуу аймактарда кар көчкү түшүү коркунучу жогору»

16-19-апрелде тоолуу аймактарда кар көчкү түшүү коркунучу жана кооптуу тилкелерде жер көчкү жүрүү ыктымалдыгы жогору. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти.
Маалыматка ылайык, Жол тейлөө ишканалары керектүү техникалар жана жабдыктар менен камсыздалып, бардык ашууларда кар тазалоочу машиналар, жүктөгүчтөр жана башка атайын техникалар толук даярдыкта.
Ошондой эле жолдорго себүү үчүн туз жана кум аралашмаларынын жетиштүү запасы камдалды.
Министрлик айдоочуларды унаалардын ортосундагы 500 метрлик коопсуз аралыкты сактоого чакырат.