Кыргызча

25-апрелге карата аба ырайы

Эртең, 25-апрелде Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Күндүз Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөйт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн +7...+12 күндүз +22...+27

Таласта түнкүсүн +6...+11 күндүз +20...+25

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарынды түнкүсүн +10...+15 күндүз +24...+29

Ысык-Көлдө түнкүсүн +5...+10 күндүз +16...+21

Нарында түнкүсүн +4...+9 күндүз +17...+22

Бишкекте түнкүсүн +10...+12°, күндүз +24...+26° болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/371818/
25-апрелге карата аба ырайы
