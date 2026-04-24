25-апрелге карата аба ырайы

Эртең, 25-апрелде Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Күндүз Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөйт.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн +7...+12 күндүз +22...+27
Таласта түнкүсүн +6...+11 күндүз +20...+25
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарынды түнкүсүн +10...+15 күндүз +24...+29
Ысык-Көлдө түнкүсүн +5...+10 күндүз +16...+21
Нарында түнкүсүн +4...+9 күндүз +17...+22
Бишкекте түнкүсүн +10...+12°, күндүз +24...+26° болот.