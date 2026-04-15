Садыр Жапаров Ноокат районун өнүктүрүү планы менен таанышты

Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын жүрүшүндө Садыр Жапаров Ноокат районунун социалдык-экономикалык өнүгүү пландарын карап чыкты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди.
Мамлекет башчысына райондун акими Данияр Шейшеканов социалдык-экономикалык өнүгүү көрсөткүчтөрү боюнча маалымат берди. Анын айтымында, өткөн жылы райондо 11 социалдык объект курулуп, 128,5 чакырым жол салынып жана оңдолгон. Ошондой эле 5 айыл жана 1 шаар таза ичүүчү суу менен камсыз болду.
Мындан тышкары, кубаттуулугу 600 кВт болгон Курак-Тектир-2 чакан ГЭСи ишке берилген. Азыркы учурда ар бири 7,93 МВт кубаттуулуктагы Ноокат-1 жана Ноокат-2 гидроэлектр станцияларынын курулушу уланууда.
Ошондой эле 12 ири ишкананы ачуу пландалууда, анын ичинде кирпич жана асфальт-бетон заводдору, тигүү цехи жана жашылча-жемиш сактоочу заманбап кампа бар.