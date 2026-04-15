Садыр Жапаров Өзгөн районунун социалдык-экономикалык өнүгүүсү менен таанышты

Президент Садыр Жапаров Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында Өзгөн районунун социалдык-экономикалык өнүгүү абалы жана динамикасы менен таанышты.

Мамлекет башчысына Өзгөн районунун акими Каныбек Апбасов маалымат берди. Презентацияда инфраструктуралык жана инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруунун жыйынтыктары айтылып, ошондой эле районду мындан ары өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары белгиленди.

Маалыматка ылайык, 2025-жылы райондо социалдык жана инфраструктуралык багыттагы бир катар объекттер пайдаланууга берилген. Өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Муниципалдык башкарууну өнүктүрүүнүн алкагында бир нече муниципалдык ишканалар түзүлүп, алардын катарында кум-шагыл аралашмасын казып алуучу ишкана да бар.

2026-жылга карата негизги милдеттер да белгиленди. Тактап айтканда, 5 мектепти жана 4 бала бакчаны пайдаланууга берүү, ошондой эле жаңы чакан жана орто ишканаларды ачуу пландалууда.

Муниципалдык жана инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурулду. Алардын катарында Жазы айыл аймагында муниципалдык мал базарын куруу, Төрт-Көл айыл аймагында «Береке» муниципалдык базарын пайдаланууга берүү, ошондой эле Өзгөн күрүчүн таңгактоо жана экспорттоо боюнча "Eco Uzgen Kuruch«муниципалдык ишканасын ишке киргизүү бар.

Мындан тышкары, Өзгөн шаарындагы жалпы аянты 9 га болгон Н. Азнабакиев атындагы паркты реконструкциялоо каралган. Бул шаардык инфраструктураны өнүктүрүүгө жана калктын эс алуусу үчүн шарттарды жакшыртууга маанилүү салым болот.

Ормуз кысыгын блокадалоого 10 000ден ашык америкалык моряктар жана аскер кызматкерлери катышууда.

Report агенттигинин маалыматы боюнча, бул тууралуу АКШнын Борбордук командачылыгынын (CENTCOM) социалдык медиадагы билдирүүсүндө айтылган.

«10 000ден ашык америкалык моряктар, деңиз жөө аскерлери жана АКШнын аба күчтөрүнүн кызматкерлери, ошондой эле ондон ашык согуштук кемелер жана ондогон учактар ​​Иран портторуна кирип-чыгып жаткан кемелерди (Ормуз кысыгы аркылуу — ред.) тосуу милдетин аткарышкан. Алгачкы 24 сааттын ичинде бир дагы кеме АКШнын блокадасын бузуп өтө алган жок, ал эми алты соода кемеси АКШнын буйругун аткарып, Оман булуңундагы Иран портуна кайтып келди», — деп белгиленет билдирүүдө.

Бирок, CENTCOM Перс булуңундагы жана Оман булуңундагы Иран портторуна кирип-чыгып жаткан кемелер гана тосулуп жатканын айтууда. «АКШнын күчтөрү Ормуз кысыгынан Ирандан башка портторго же андан чыгып жаткан кемелердин кемелердин эркин жүрүшүн камсыз кылып жатышат», — деп айтылат билдирүүдө.
