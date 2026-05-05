12:31
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Кыргызча

Кыргызстандык спортчулар Парижде гимнастика боюнча турнирде 2-орунду ээлешти

Кыргызстандан барган «Diamond» командасы Парижде жыйынтыкталган AFCGE Cup II эстетикалык топтук гимнастика боюнча мелдеште экинчи орунду ээледи. Бул тууралуу командадан кабарлашты.

Мелдеш Aesthetic Group Gymnastics World Cup & Challenge Cup II алкагында өттү. Жыйынтык таблицасына ылайык, Кыргызстандын «Diamond» командасы 8-10 жаштагылар категориясында катышты. Гимнаст кыздар 25,600 упай топтоп, экинчи орунду ээлешти.

Бул категорияда Кыргызстандан барган дагы бир «Everest» командасы катышып, 22,900 упай менен бешинчи орунду алды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/372917/
Кароо: 101
Басууга
Теги
Чемпиондор лигасы: Бүгүн жарым финалда «Атлетико» менен «Арсенал» беттешет
Бишкекте 18 жашка чейинкилер арасында хоккей боюнча Азия кубогу жыйынтыкталды
Ирандын курамасы 2026-жылкы Дүйнө чемпионатына катышат: Оюн АКШда өтөт
Шахмат боюнча Кыргызстан чемпионатынын жогорку лигасы өтөт
Чемпиондор лигасы: «Атлетико» менен «Арсенал» 1/2 финалында тең чыгышты
Чемпиондор лигасы: Бүгүн жарым финалда «Атлетико» менен «Арсенал» беттешет
Чемпиондор лигасы: Жарым финалда «ПСЖ» клубу «Баварияны» 5:4 эсебинде жеңди
Дүйнө чемпионаты: Кыргызстандык спортчулар Стамбулда 33 медаль утту
Чемпиондор лигасы: Бүгүн 2025/2026-сезонунун жарым финалдары башталат
VI Азия оюндары: Кыргызстандык волейболчулар Кытайда жеңишке жетишти
Эң көп окулган жаңылыктар
Садыр Жапаров 11-майдан тарта жергиликтүү бийлик менен жолугушууларды баштайт Садыр Жапаров 11-майдан тарта жергиликтүү бийлик менен жолугушууларды баштайт
Бишкекке 148&nbsp;жыл: Жазгы веложүрүшкө 2&nbsp;миңден ашык адам катышты Бишкекке 148 жыл: Жазгы веложүрүшкө 2 миңден ашык адам катышты
Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын май айындагы репертуары Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын май айындагы репертуары
Манас шаарында 26&nbsp;сел каптаган турак жайлар тазаланды Манас шаарында 26 сел каптаган турак жайлар тазаланды
5-май, шейшемби
12:21
Пайдалуу кеңеш: Балдар кайсы курактан баштап шишкебек жесе болот? Пайдалуу кеңеш: Балдар кайсы курактан баштап шишкебек ж...
11:34
Кыргызстандык спортчулар Парижде гимнастика боюнча турнирде 2-орунду ээлешти
11:21
Чүй облусунда эки адам баңгизаттын ири партиясын сатууга аракет кылган
10:42
Өмүрбек Текебаев кыргызстандыктарды Конституция күнү менен куттуктады
10:29
Бишкекте «Музейлер түнү» маданий иш-чарасы 16-майда өтөт