Бүгүн, 5-майда, Чемпиондор лигасынын жарым финалынын жооптук оюну өтөт. Анда Лондондун «Арсеналы» өз талаасында Мадриддин «Атлетикосун» кабыл алат.
Беттеш Лондондогу «Эмирейтс» стадионунда өтүп, Бишкек убактысы боюнча саат 02:00дө башталат.
Эки команда тең оюнга чоң амбициялар менен келишти жана негизги еврокубоктук турнирдин финалына чыгуу үчүн маанилүү кадам жасоону көздөшүүдө.
Бул атаандаштардын ортосундагы биринчи жолугушуу 1:1 эсебиндеги согуштук тең чыгуу менен аяктаган.
Эске салсак, Чемпиондор Лигасынын финалы 30-майда Будапештте өтөт. Турнирдин жеңүүчүсү кийинки сезондун Чемпиондор Лигасынын жалпы этабына жолдомо алат, ошондой эле 2026-жылкы УЕФАнын Суперкубогунун матчына катышууга укук алат.