Садыр Жапаров Тогодон келген мейманга Ысык-Көлдө улуттук ат оюндары көрсөттү

Президент Садыр Жапаровго жана Того Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эссозимна Гнассингбеге бүгүн, 30-апрелде кыргыз элинин салттуу ат оюндары жана мелдештери көрсөтүлдү.
Иш-чара Ысык-Көл облусунун Бактуу-Долоноту айылындагы ипподромдо өттү.
Ипподромдун кире беришинде конокторду добулбастардын добушу астында жоокерлер жана улуттук кийимчен кыздар тосуп алышты.
Иш-чара каскадёрлор тобунун жорго салыш, найза менен атчан чабыш жана башка ат жалындагы өнөрлөрүн көрсөтүүсү менен аяктады.