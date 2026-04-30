Садыр Жапаров Тогодон келген мейманга Ысык-Көлдө улуттук ат оюндары көрсөттү

Президент Садыр Жапаровго жана Того Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эссозимна Гнассингбеге бүгүн, 30-апрелде кыргыз элинин салттуу ат оюндары жана мелдештери көрсөтүлдү.

Иш-чара Ысык-Көл облусунун Бактуу-Долоноту айылындагы ипподромдо өттү.

Ипподромдун кире беришинде конокторду добулбастардын добушу астында жоокерлер жана улуттук кийимчен кыздар тосуп алышты.

Программанын алкагында «Намыс» (Нарын облусу) жана «Сары-Өзөн» (Чүй облусу) командаларынын катышуусунда көк бөрү боюнча көрсөтмөлүү оюндар болуп өттү. Андан ары «Манас» эпосунда сүрөттөлгөн байыркы «Салбуурун» оюнунун элементтери, анын ичинде алгыр куштар жана тайгандар менен аңчылык кылуу, ат үстүндө жаа атуу жана «Кыз куумай» улуттук оюну көрсөтүлдү.

Иш-чара каскадёрлор тобунун жорго салыш, найза менен атчан чабыш жана башка ат жалындагы өнөрлөрүн көрсөтүүсү менен аяктады.
