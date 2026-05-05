17:14
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Кыргызча

Талибан аялдардын дипломдорун тастыктоого тыюу салды

«Талибан» кыймылынын Тышкы иштер министрлиги ооган аялдарынын академиялык документтерин тастыктоодон баш тартты. Кабулдун бир нече тургуну мекеменин босогосунда эле аларга «аялдардын документтерин тастыктоого тыюу салынганын түз айтышканын жергиликтүү ЖМКлар жазып чыгышты.

Бул чечим иш жүзүндө көпчүлүк аялдардын чет өлкөдө окуусун улантуу же жумушка орношуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратат.

Мындан тышкары, жогорку билим берүү системасында да ушундай эле чектөөлөр киргизилген. Жетекчилик чет элдик ЖОЖдор жана уюмдар үчүн академиялык маалыматтарды текшерүүнү токтотууну буйруду .

Университеттерге оозеки түрдө чет өлкөдөн келген студенттердин жетишкендиктери, дипломдору жана окуу статусуна тиешелүү суроо-талаптарга жооп бербөө тапшырылды. Ошентип, эл аралык ЖОЖдор жана билим берүү программалары менен болгон байланыш иш жүзүндө бөгөттөлүүдө.

Бул чараларды кеңири жарыялоодон качуу үчүн «тынч жана купуя» түрдө ишке ашыруу сунушталган.

Өлкө тургундары бул чечимди адилетсиз деп атап, ал чет өлкөдө билим алууга жана иштөөгө жолду тосуп жатканын белгилешүүдө. Буга чейин бийлик алтынчы класстан жогору кыздардын окуусуна тыюу салып, аялдардын, анын ичинде эл аралык уюмдардагы эмгек ишмердүүлүгүнө чектөө киргизген.

Дүйнөлүк коомчулуктун басымына карабастан, чектөө саясаты өзгөрүүсүз калууда. Лидер Хибатулла Ахундзаданын декреттери жана министрликтин «адептүүлүктү үгүттөө жана бузукулуктун алдын алуу» эрежелери жаңыдан тыюу салууларды киргизүү менен ооган аялдарынын жашоосун олуттуу түрдө татаалдаштырууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/372948/
Кароо: 66
Басууга
Теги
Садыр Жапаров айылдарга адам ысымдарын ыйгарууга тыюу салды
«Өч 2» көркөм тасмасы көрсөтүүдөн алынды. Себеби
Мектептердин жанында ден соолукка зыяндуу азык-түлүктөрдү сатууга тыюу салынат
Акыркы 11 айда 562 тонна жүктү Кыргызстанга киргизүүгө тыюу салынды
Кыргызстанда кара металлдын сыныктарын ташып чыгууга убактылуу тыюу салынды
Кыргызстанда бодо малды, жылкы жана койлорду экспорттоого убактылуу тыюу салынды
Кыргызстанда сырттан окууга абитуриенттерди кабыл алууга убактылуу тыюу салынды
Кыргызстан көмүрдү экспорттоого убактылуу тыюу салды
Көл сезону: Бишкек мэриясы көлдөгү коопсуздук чараларын эскертет
Кыргызстанда малды экспорттоого убактылуу тыюу салынды
Эң көп окулган жаңылыктар
Садыр Жапаров 11-майдан тарта жергиликтүү бийлик менен жолугушууларды баштайт Садыр Жапаров 11-майдан тарта жергиликтүү бийлик менен жолугушууларды баштайт
Бишкекке 148&nbsp;жыл: Жазгы веложүрүшкө 2&nbsp;миңден ашык адам катышты Бишкекке 148 жыл: Жазгы веложүрүшкө 2 миңден ашык адам катышты
Манас шаарында 26&nbsp;сел каптаган турак жайлар тазаланды Манас шаарында 26 сел каптаган турак жайлар тазаланды
Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын май айындагы репертуары Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын май айындагы репертуары
5-май, шейшемби
16:58
Май майрамдары. Бишкекте ичимдик ичип, унаа башкарган 120 айдоочу кармалды Май майрамдары. Бишкекте ичимдик ичип, унаа башкарган 1...
16:41
Талибан аялдардын дипломдорун тастыктоого тыюу салды
15:19
Арсенал — Атлетико: Бүгүн Чемпиондор Лигасынын биринчи финалисти аныкталат
15:13
Кара-Балтада кафенин дубалы кулап, бир киши каза болду
14:29
Садыр Жапаров Сейшел Аралдарынын тышкы иштер жана диаспора министрин кабыл алды