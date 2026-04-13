Адылбек Касымалиев АКШда: ЭВФ, Дүйнөлүк банк дагы кандай жолугушуулар болот?

Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бүгүн, 13-апрелде Вашингтонго Эл аралык валюта фондунун жана Дүйнөлүк банк тобунун жазгы жыйындарына жана Трамптын администрациясынын өкүлдөрү менен эки тараптуу консультацияларга катышуу үчүн келди. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, иш сапардын алкагында Дүйнөлүк банктын улук жетекчилиги, анын ичинде операциялар боюнча башкаруучу директор Анна Бьерде жана Европа жана Борбор Азия боюнча вице-президенти Антонелла Бассани менен сүйлөшүүлөргө даярдык көрүү менен башталды.

Тараптар Кыргызстандагы учурдагы долбоордук портфелди ишке ашырууга жана бүткүл Борбор Азия үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон «Камбар-Ата-1» ГЭСинин курулуш долбоорун алдыга жылдырууга басым жасашат.

Сапардын негизги саясий компоненти: АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясынын өкүлдөрү менен эки тараптуу консультациялар пландалууда. Жолугушуулардын жүрүшүндө мамлекеттер аралык диалогду жана экономикалык өнөктөштүктү бекемдөө перспективаларын талкуулоо пландалууда.

Адылбек Касымалиев каржылык жана саясий күн тартиби менен катар Кыргызстандын технологиялык өнүгүүсүнө басым жасайт. Meta, Oracle, NVIDIA жана SpaceX сыяктуу алдыңкы дүйнөлүк корпорациялардын топ-менеджменти менен бир катар жолугушуулар пландаштырылууда. Талкуунун негизги темалары төмөнкүлөр болот:

  • мамлекеттик башкарууну санариптик трансформациялоо;
  • жасалма интеллект инфраструктурасын өнүктүрүү.

Минкаб төрагасынын Вашингтонго болгон иш сапары бир нече күнгө созулуп, Кыргызстандын эл аралык институттар менен кызматташтыгын өнүктүрүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюу менен аяктайт.
