Кара-Балтада кафенин дубалы кулап, бир киши каза болду

Кара-Балта шаарында кафенин дубалы кулап, бир киши каза болду. Бул тууралуу Чүй облустук башкы ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, кырсык учурунда дубал мекеменин администраторуна — 2007-жылы туулган К.Э. аттуу жарандын үстүнө кулап, ал окуя болгон жерде каза болгон.

Бул факты боюнча баштапкы текшерүү башталды.

Алдын ала маалыматтар боюнча, 4-майда администратор иниси жана кесиптештери менен кафенин жайкы аянтчасында болгон. Болжол менен саат 12:00дө шлакоблоктон тургузулган дубалдын жогорку бөлүгү кулаган. Анын оордугунан улам үстүндөгү чатыр да кошо кулап, жаш жигит урандылардын астында калган.

Жайкы аянтчанын үстүндөгү күн калкалоочу тент кафенин имаратына бекитилгени аныкталган. Катуу жааган жамгырдан улам ал сууну толугу менен сиңирип, дубалга кошумча оордук келтирген жана анын кулап түшүүсүнө себеп болгон.

Териштирүү иштери уланууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/372936/
