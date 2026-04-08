9-апрелге карата аба ырайы

Эртең, 9-апрелде түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаайт, тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаайт. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн +5...+10 күндүз +11...+16
Таласта түнкүсүн +4...+9 күндүз +11...+16
Баткенде түнкүсүн +6...+11 күндүз +14...+19
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +7...+12 күндүз +15...+20
Ысык-Көлдө түнкүсүн +3...+8 күндүз +15...+20
Нарында түнкүсүн +2...+7 күндүз +13...+18
Бишкекте түнкүсүн +6...+8°, күндүз +15...+17° болот.