09:16
USD 87.43
EUR 102.31
RUB 1.17
Кыргызча

Чемпиондор лигасы: Жарым финалда «ПСЖ» клубу «Баварияны» 5:4 эсебинде жеңди

Чемпиондор лигасынын 2025/2026-сезонунун жарым финалынын алгачкы беттеши өтөт. Анда Франциянын «ПСЖ» жана Германиянын «Бавария» командалары кездешти.

«ПСЖ» Чемпиондор лигасынын 1/2 финалынын алгачкы беттешинде «Баварияны» 5:4 эсебинде жеңди. Оюн Париждеги «Парк де Пренс» стадионунда өттү. Биринчи таймда эле командалар беш гол киргизишти. Бул турнирдин жарым финалдык тарыхындагы алгачкы учур болуп калды.

Оюндун чоо-жайы:

«ПСЖ» тараптан: Хвича Кварацхелия жана Усман Дембеле (бирөөсү пенальтиден) дубль жасашты. Дагы бир голду Жоау Невеш киргизди.

«Бавария» тараптан: Харри Кейн (пенальтиден), Майкл Олисе, Дайо Упамекано жана Луис Диас айырмаланышты.

Дарбазачы: Француз командасынын дарбазасын россиялык голкипер Матвей Сафонов коргоду.

Кийинки кадам:

Чемпиондор лигасынын жарым финалындагы «ПСЖ» менен «Бавариянын» жооптук беттеши 6-майда Мюнхенде өтөт. Бул жуптун жеңүүчүсү финалда «Атлетико» — «Арсенал» тирешинин жеңүүчүсү менен ойнойт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/372301/
Кароо: 92
Басууга
Теги
Эң көп окулган жаңылыктар
29-апрель, шаршемби
09:15
Кыргызстандын Улуттук гвардиясына жаңы кол башчы дайындалды Кыргызстандын Улуттук гвардиясына жаңы кол башчы дайынд...
09:00
Пишпек, Фрунзе жана Бишкек. Борбор калаага 148 жыл толду
08:45
Айдоочулардын эсине! Бишкек — Нарын — Торугарт унаа жолу убактылуу жабылат
08:30
Бүгүндөн тарта Бишкектеги фонтандар иштей баштайт
08:15
28-апрель, шейшемби
17:30
29-апрелге карата аба ырайы
16:05
