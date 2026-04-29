Чемпиондор лигасы: Жарым финалда «ПСЖ» клубу «Баварияны» 5:4 эсебинде жеңди

Чемпиондор лигасынын 2025/2026-сезонунун жарым финалынын алгачкы беттеши өтөт. Анда Франциянын «ПСЖ» жана Германиянын «Бавария» командалары кездешти.
«ПСЖ» Чемпиондор лигасынын 1/2 финалынын алгачкы беттешинде «Баварияны» 5:4 эсебинде жеңди. Оюн Париждеги «Парк де Пренс» стадионунда өттү. Биринчи таймда эле командалар беш гол киргизишти. Бул турнирдин жарым финалдык тарыхындагы алгачкы учур болуп калды.
Оюндун чоо-жайы:
«ПСЖ» тараптан: Хвича Кварацхелия жана Усман Дембеле (бирөөсү пенальтиден) дубль жасашты. Дагы бир голду Жоау Невеш киргизди.
«Бавария» тараптан: Харри Кейн (пенальтиден), Майкл Олисе, Дайо Упамекано жана Луис Диас айырмаланышты.
Дарбазачы: Француз командасынын дарбазасын россиялык голкипер Матвей Сафонов коргоду.
Кийинки кадам:
Чемпиондор лигасынын жарым финалындагы «ПСЖ» менен «Бавариянын» жооптук беттеши 6-майда Мюнхенде өтөт. Бул жуптун жеңүүчүсү финалда «Атлетико» — «Арсенал» тирешинин жеңүүчүсү менен ойнойт.