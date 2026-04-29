Бишкек шаары 148 жашта: Ала-Тоо аянтында бий майрамы өтөт

Бүгүн, 29-апрелде Ала-Тоо аянтында «Вальс кечеси» өтөт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти.
Маалыматка ылайык, бул иш-чара бий сүйүүчүлөрүн, классикалык музыканы баалагандарды жана жаздын кооз кечин назиктик менен шыктануунун атмосферасында өткөрүүнү каалаган бардык жарандарды бириктирет.
Белгиленгендей, бул маданий иш-чара Бишкек шаарынын күнүн майрамдоонун алкагында уюштурулууда.
«Вальс кечеси» — бул өз өнөрүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк гана эмес, жандуу музыка, көркөм кыймылдар жана унутулгус сезимдер менен коштолгон чоң шаардык майрамдын бир бөлүгү болууга мыкты шарт.