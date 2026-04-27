Баткенде аялын өлтүргөн адам өз жанын кыйды. Беш бала жетим калды

Баткен облусунун Чоң-Кара айылында эркек киши аялын өлтүрүп, андан кийин өз жанын кыйган. Бул каргашалуу окуя тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгы билдирди.

Маалыматка ылайык, каргашалуу кырсык Чоң-Кара айылында болгон. Анда 45 жаштагы жаран балдары уктап жатканда, уктоочу бөлмөдө 44 жаштагы жубайына бир нече жолу бычак сайган. Натыйжада, аял киши ошол жерде каза болгон. Андан соң 45 жаштагы жаран үйүнүн короосундагы өрүк бакка асынып алган.

Бул факт боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 122-беренеси (Адам өлтүрүү) менен кылмыш иши козголуп, тиешелүү соттук-медициналык экспертизалар дайындалды. Азырынча шектүүнүн мындай кадамга барганынын себеби белгисиз. Учурда тергөө иштери жүрүүдө.

Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматына караганда, жубайлардын артында беш баласы калды. Алардын үчөө мектеп жашындагылар. Эки тараптан тең балдардын чоң ата, чоң эне жана таята, таенелери жок экени айтылууда.
Терезеден кулаган кырсык. Жаракат алган 4 жашар кыз эсине келди
Ысык-Көлдө бир аял өзүн өрттөп каза болду. Окуянын чоо-жайы
«Теплые Ключи» эс алуу жайындагы кырсык: Унаа аскадан кулап, үч адам каза болду
«Кашка-Кулак» лыжа базасында бир кыз капчыгайга кулап, реанимацияга жаткырылды
Бакай-Ата конушунда эки бала сууга чөгүп, каза болду
Мальтада каза болгон кыргызстандык боюнча ТИМ билдирүү таратты
Мальтада 48 жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду
Бишкекте каналга агып кеткендердин дагы биринин сөөгү табылды
Чоң Чүй каналга агып кеткендерди издөөгө 150 адам чыкты
Чоң Чүй каналындагы кырсык: Үч кишинин өлүмү тастыкталды
Быйыл суучулдар Ысык-Көлдөн 34&nbsp;миң 800 метр браконьерлик тор чыгарышты Быйыл суучулдар Ысык-Көлдөн 34 миң 800 метр браконьерлик тор чыгарышты
Бүгүн бүткүл дүйнөлүк китеп күнү: Китеп тууралуу ойлор Бүгүн бүткүл дүйнөлүк китеп күнү: Китеп тууралуу ойлор
ӨКМ: Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн ӨКМ: Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн
Садыр Жапаров Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эмнелер талкууланды? Садыр Жапаров Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эмнелер талкууланды?
