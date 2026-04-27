Быйыл мектептерде биринчи коңгуроо 15-сентябрда кагылат

2026-жылы жаңы окуу жылы 15-сентябрда башталат. Бул тууралуу бүгүн өткөн маалымат жыйынында Агартуу министри Догдуркүл Кендирбаева билдирди.
Анын айтымында, окуу жылы мурдагыдай эле 25-майда аяктайт.
Окуу жылынын башталышын жылдыруу Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун (ШКУ) саммитинин жана Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын өткөрүлүшү менен байланыштуу болууда.
Белгилей кетсек, ШКУнун саммити 2026-жылдын 31-августунан 1-сентябрына чейин, ал эми Көчмөндөр оюндары 31-августтан 6-сентябрга чейин өтөрү пландалган.