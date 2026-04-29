10:50
USD 87.43
EUR 102.31
RUB 1.17
Кыргызча

Кыргызстандын Улуттук гвардиясына жаңы кол башчы дайындалды

Кыргызстандын Куралдуу Күчтөрүнүн Улуттук гвардиясына жаңы кол башчы дайындалды. Бул кызматка полковник Данияр Исаков келгенин Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Тиешелүү буйрукка ведомство башчысы Руслан Мукамбетов кол койгону белгиленди.

Коргоо министрлиги
Фото Коргоо министрлиги.

Туулган жылы жана жери: 1974-жылдын 1-майында Ош облусунун Кара-Суу районундагы Жаңы-Арык айылында туулган.

Билими:

1991-жылы орто мектепти аяктаган.

2000-жылы Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин дипломун алган.

2018-жылы Россия Федерациясынын Куралдуу Күчтөрүнүн Жалпы аскердик академиясында окуусун аяктаган.

Буга чейин КР Улуттук гвардиясын Талантбек Эргешов жетектеп келген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/372309/
Кароо: 108
Басууга
Теги
Омуралиев Уланбек «Учур» жаштар театрынын көркөм жетекчиси болуп дайындалды
Канатбек Чыныбаев өзгөчө кырдаалдар министринин м.а. болуп дайындалды
Мыктыбек Илебаев «Учур» жаштар театрынын директору болду
Кыргызстандын Мамлекеттик күзөт кызматынын төрагасы дайындалды
Транспорт жана коммуникация министринин жаңы орун басары дайындалды
Манас шаарына жаңы прокурор дайындалды
Бакытбек Сүйүнбаев Талас облусунун Манас районунун акими болуп дайындалды
Азат Салмурбек уулу Кара-Балта шаарына жаңы мэр дайындалды
Руслан Ставриди М. Жангазиев атындагы куурчак театрынын директору болду
«Тазалык» муниципалдык ишканасына жаңы директор дайындалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Пайдалуу кеңеш: Күн боюу күч-кубат берүүчү 10&nbsp;азык аталды Пайдалуу кеңеш: Күн боюу күч-кубат берүүчү 10 азык аталды
Садыр Жапаров Россияга эмнеге барганын айтты Садыр Жапаров Россияга эмнеге барганын айтты
Жапаров:Ташиевдин &laquo;75&nbsp;адамдын катына&raquo; тиешеси бар-жогун тергөө жана сот аныктайт Жапаров:Ташиевдин «75 адамдын катына» тиешеси бар-жогун тергөө жана сот аныктайт
Быйыл мектептерде биринчи коңгуроо 15-сентябрда кагылат Быйыл мектептерде биринчи коңгуроо 15-сентябрда кагылат
29-апрель, шаршемби
10:20
Айлыкка кошумча 5 миң сом: Президенттин атынан кимдер төлөм алат? Айлыкка кошумча 5 миң сом: Президенттин атынан кимдер т...
09:35
Бүгүнкү доллардын курсу
09:15
Кыргызстандын Улуттук гвардиясына жаңы кол башчы дайындалды
09:00
Пишпек, Фрунзе жана Бишкек. Борбор калаага 148 жыл толду
08:45
Айдоочулардын эсине! Бишкек — Нарын — Торугарт унаа жолу убактылуу жабылат