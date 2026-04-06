7-апрелге карата аба ырайы

Эртең, 7-апрелде түнкүсүн Баткен облусунун айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондорунда кар жаайт. Күндүз Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондорунда карга айланат.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн 7...12, күндуз 22...27
Таласта түнкүсүн 4...9, күндүз 19...24
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 9...14, күндүз 22...27
Ысык-Көлдө түнкүсүн 4...9, күндүз 16...21
Нарында түнкүсүн 1...6, күндүз 16...21
Бишкек шаарында түнкүсүн 10...12°, күндүз 24...26° болот.