7-апрелге карата аба ырайы

Эртең, 7-апрелде түнкүсүн Баткен облусунун айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондорунда кар жаайт. Күндүз Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондорунда карга айланат.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн 7...12, күндуз 22...27

Таласта түнкүсүн 4...9, күндүз 19...24

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 9...14, күндүз 22...27

Ысык-Көлдө түнкүсүн 4...9, күндүз 16...21

Нарында түнкүсүн 1...6, күндүз 16...21

Бишкек шаарында түнкүсүн 10...12°, күндүз 24...26° болот.
