Бишкекте күн күркүрөп, жамгыр жаайт. 6-8-апрелге карата аба ырайы

Аптанын башында Бишкекте жамгыр жана күн күркүрөп, жамгыр жаашы күтүлүүдө. Бул тууралуу синоптиктердин алдын ала божомолунда айтылат.

6-апрелде булуттуу аба ырайы болот. Түнкүсүн абанын температурасы 9°C, ал эми күндүзгү температура 25°C чейин жетет.

7-апрелде түнкүсүн жаан-чачын болбойт, эң жогорку температура 10°C болот. Күндүз жамгыр жана күн күркүрөшү күтүлөт, эң жогорку температура 26°C болот.

8-апрелде жаан-чачын уланат. Түнкүсүн абанын температурасы 9°C чейин жетет, күндүз 18°C ​ чейин бир аз төмөндөйт.
