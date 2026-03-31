18:56
USD 87.45
EUR 100.28
RUB 1.08
Кыргызча

1-апрелге карата аба ырайы

Эртең, 1-апрелде түнкүсүн жана эртең менен Чүй облусунун айрым райондорунда бир аз жаан жаашы мүмкүн. Күндүз Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда бир аз жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жаайт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн +7...+12 күндүз +23...+28

Таласта түнкүсүн +6...+11 күндүз +21...+26

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +10...+15 күндүз +23...+28

Ысык-Көлдө түнкүсүн +1...+6 күндүз +15...+20

Нарында түнкүсүн −1...+4 күндүз +15...+20

Бишкекте түнкүсүн +9...+11°, күндүз +24...+26 градуска жетет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/368276/
Кароо: 102
Басууга
Теги
