Кыргызча

31-мартка карата аба ырайы

Эртең, 31-мартта Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөшү, тоолуу райондорго кар жаашы мүмкүн. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондорго кар жаайт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн 6...+11 күндүз 22...+27

Таласта түнкүсүн 3...+8 күндүз 18...+23

Баткенде түнкүсүн 11...+16 күндүз 22...+27

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 11...+16 күндүз 22...+27

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 1...+6 күндүз 14...+19

Нарында түнкүсүн −3...+2 күндүз 13...+18

Бишкекте түнкүсүн 9...+11°, күндүз 24...+26° болот.
