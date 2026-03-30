31-мартка карата аба ырайы

Эртең, 31-мартта Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөшү, тоолуу райондорго кар жаашы мүмкүн. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондорго кар жаайт.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн 6...+11 күндүз 22...+27
Таласта түнкүсүн 3...+8 күндүз 18...+23
Баткенде түнкүсүн 11...+16 күндүз 22...+27
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 11...+16 күндүз 22...+27
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 1...+6 күндүз 14...+19
Нарында түнкүсүн −3...+2 күндүз 13...+18
Бишкекте түнкүсүн 9...+11°, күндүз 24...+26° болот.