Чүйдө изделип жаткан 13 жаштагы өспүрүм табылды

Дайынсыз болуп жаткан өспүрүм Эмирлан Эрланов милиция кызматкерлери тарабынан табылды. Бул тууралуу Чүй облустук ИИБ кабарлады.
Маалыматка ылайык, 2012-жылы туулган Эмирлан Эрланов 3-май күнү болжол менен саат 16:00 чамасында Сокулук районунун Шопоков шаарындагы Ново-Октябрьская көчөсүндөгү № 30 үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткан.
Жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында Сокулук РИИБинин кызматкерлери 8-май күнү баланы таап, ата-энесине өткөрүп беришти.
Мындан башка маалымат айтылган жок.