17:22
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Кыргызча

Чүйдө изделип жаткан 13 жаштагы өспүрүм табылды

Дайынсыз болуп жаткан өспүрүм Эмирлан Эрланов милиция кызматкерлери тарабынан табылды. Бул тууралуу Чүй облустук ИИБ кабарлады.

Маалыматка ылайык, 2012-жылы туулган Эмирлан Эрланов 3-май күнү болжол менен саат 16:00 чамасында Сокулук районунун Шопоков шаарындагы Ново-Октябрьская көчөсүндөгү № 30 үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткан.

Чүй облустук ИИБ
Фото Чүй облустук ИИБ . Чүйдө дайынсыз болуп жаткан өспүрүм табылды

Жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында Сокулук РИИБинин кызматкерлери 8-май күнү баланы таап, ата-энесине өткөрүп беришти.

Мындан башка маалымат айтылган жок.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/373146/
Кароо: 67
Басууга
Теги
Сокулукта тогуз жашар бала дайынсыз жоголду: милиция жардамдашууну суранды
25-май — жоголгон балдардын эл аралык күнү
Эң көп окулган жаңылыктар
Улуу Жеңиштин 81&nbsp;жылдыгы Бишкекте кантип белгиленет? Улуу Жеңиштин 81 жылдыгы Бишкекте кантип белгиленет?
&laquo;Өлбөс полк&raquo; жана эскерүү митинги. Караколдо 9-Майга карата программа жарыяланды «Өлбөс полк» жана эскерүү митинги. Караколдо 9-Майга карата программа жарыяланды
9-майда &laquo;Евразия&raquo; паркында майрамдык концерт болот 9-майда «Евразия» паркында майрамдык концерт болот
&laquo;Кум-Шагыл&raquo; компаниясындагы тышкы башкаруу дагы узартылды «Кум-Шагыл» компаниясындагы тышкы башкаруу дагы узартылды
8-май, жума
16:40
Чүйдө изделип жаткан 13 жаштагы өспүрүм табылды Чүйдө изделип жаткан 13 жаштагы өспүрүм табылды
16:04
Кыргызстанда улуттук киного арналган «Сынчы» медиаплатформасы ачылды
15:38
Бишкекте 9-майда жана «Өлбөс полк» жүрүшү учурунда дрон учурууга тыюу салынды
14:49
ӨКМ: Кыргызстанда сел жүрүшү жана дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн
14:08
Жеңиш күнү: Ысык-Көлдүн Оттук айылында «Ата Журт — Эне» эстелиги жаңыртылды