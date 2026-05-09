24.kg кыргызстандыктарды Жеңиш күнү менен куттуктайт

9-Май — бул расмий сөздөр менен салтанаттуу марштар жеке эскерүүнүн жымжырттыгына чегинген күн. Кыргызстанда ошол каардуу согуштун илеби тийбеген бир дагы үй-бүлө жокко эсе.
Ар бир үйдө өз тарыхы сакталып келет: фронттон келген саргайган үч бурчтук каттар, медалдар же жөн гана үйдөн кетип, Ржевдин алдында же Украинанын талааларында калып калган чоң аталар жөнүндөгү баяндар бар.
Биз эрдик жөнүндө көп айтабыз, бирок анын артында эмнелер тургандыгын сейрек ойлонобуз. Ал — фронтту баккан аялдардын чексиз эмгегинен, бир күндө чоңоюп калган балдардын туруктуулугунан жана кетмен-сокосун мылтыкка алмаштырган жүз миңдеген кыргызстандыктардын кайратынан куралган.
Бул жалпы элдин тагдыры эле, ар бир адамдын жеке кайгысы көптөн күткөн тынчтыкка болгон чоң үмүт менен чырмалышкан.
Бүгүнкү күндө биздин ардагерлер — тарыхтын барактары аркылуу бизди жетелеп, жашоонун чыныгы баасы кандай экенин эскерте алган саналуу инсандар. Аларга карап туруп: Жеңиш күнү — бул курал-жарактын кубаты эмес, бардык кыйынчылыктарга карабай туруштук бере алган адамдын рухунун улуулугу экенин түшүнөсүң.
Кыргызстан үчүн бул майрамдын ар дайым өзгөчө орду бар. Бул биздин чоң энелерибиздин эвакуациялангандарга башпаанек берип, акыркы наны менен бөлүшүп, жеңиш кабарларын бирге күткөнү тууралуу эскерүүсү болуп саналат.
Бул мурас бизди жөнөкөй, бирок эң маанилүү нерсеге: боорукердикке, биримдикке жана кандай гана кыйынчылык болбосун, жаныбыздагыларды аяр мамиле кылууга үйрөтөт.
Бул жаз күнү үйлөрүңүздөрдө тынчтык жана жылуулук болсун! Ата-бабалардын элеси оор жүк эмес, кандай гана заман болбосун адам бойдон калууга жардам берген ички тирегибиз болсун!
Сиздердин ар бириңиздерге жан дүйнө тынчтыгын, үй-бүлөлүк ынтымак жана жерибизде ачык асман каалайбыз!
Майрамыңыздар менен кымбаттуу кыргызстандыктар! Жалпы эскерүү күнүбүз кут болсун!
Терең урматыбыз менен 24.kg.