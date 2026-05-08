Ысык-Көл облусунун Оттук айылында жаңыланган «Ата Журт — Эне» эстелиги ачылды. Салтанатка Россиянын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлдөрү, жергиликтүү бийлик органдары, айыл тургундары, окумуштуулар жана ардагерлер катышты.
Эстелик «Жеңиш монументтери» демилгесинин алкагында калыбына келтирилди. Оңдоо иштери эки айга созулуп, ага айыл тургундары өздөрү, ошондой эле активисттер жана ыктыярчылар катышкан.
Акциянын алкагында муундар ортосундагы байланыштын символу катары «Эс тутум отунун» бөлүкчөлөрү өткөрүлүп берилди.