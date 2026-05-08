Кыргызстанда улуттук киного арналган «Сынчы» медиаплатформасы ачылды

Кыргызстанда ата мекендик классикалык жана заманбап киного арналган «Сынчы» аттуу жаңы медиаплатформа ишин баштады. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти.
Маалыматка ылайык, долбоор Киносынды өнүктүрүү фонду жана Киносынчылар ассоциациясы тарабынан Кинематография департаментинин колдоосу менен ишке ашырылууда.
«Сынчы» улуттук кино тууралуу туруктуу маалыматтык жана аналитикалык чөйрөнү түзүүгө багытталган. Платформада рецензия, маек, аналитикалык материал, видеоэссе жана подкасттар жарыяланып, кыргыз киносу боюнча санариптик архив калыптандырылат.
Долбоор ошондой эле киносынчылык боюнча мастер-класс, лекция жана талкууларды өткөрүүгө өзгөчө көңүл бурат.