Бишкекте 9-майда жана «Өлбөс полк» жүрүшү учурунда дрон учурууга тыюу салынды

Министрлер Кабинетине караштуу Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги жарандарды 9-майда Бишкек шаарында учкучсуз учуучу аппараттардын (дрондордун) бардык түрлөрүн колдонуудан алыс болууну суранат.
Мекеме дрондорду кайсы жерлерде учурууга болбой турганын тактады:
- «Ала-Тоо» аянтынын тегерегинде;
- Эл көп чогулган жерлерде;
- «Өлбөс полк» акциясы өтүп жаткан аймактарда.
Бул чара иш-чаранын катышуучуларынын жана конокторунун коопсуздугун камсыздоого, ошондой эле авиациялык жана коомдук коопсуздуктун талаптарын сактоого багытталган.
Эреже бузуулар аныкталган учурда, күнөөлүүлөргө КР Укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык административдик жоопкерчилик чаралары колдонулат.