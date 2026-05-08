15:48
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Кыргызча

Бишкекте 9-майда жана «Өлбөс полк» жүрүшү учурунда дрон учурууга тыюу салынды

Министрлер Кабинетине караштуу Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги жарандарды 9-майда Бишкек шаарында учкучсуз учуучу аппараттардын (дрондордун) бардык түрлөрүн колдонуудан алыс болууну суранат.

Мекеме дрондорду кайсы жерлерде учурууга болбой турганын тактады:

  • «Ала-Тоо» аянтынын тегерегинде;
  • Эл көп чогулган жерлерде;
  • «Өлбөс полк» акциясы өтүп жаткан аймактарда.

Бул чара иш-чаранын катышуучуларынын жана конокторунун коопсуздугун камсыздоого, ошондой эле авиациялык жана коомдук коопсуздуктун талаптарын сактоого багытталган.

Эреже бузуулар аныкталган учурда, күнөөлүүлөргө КР Укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык административдик жоопкерчилик чаралары колдонулат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/373143/
Кароо: 34
Басууга
Теги
Жеңиш күнү: Ысык-Көлдүн Оттук айылында «Ата Журт — Эне» эстелиги жаңыртылды
Чет мамлекеттердин башчылары Кыргызстан элин Жеңиш күнү менен куттукташууда
Россиянын президенти кыргызстандыктарды Жеңиш күнү менен куттуктады
Жеңиш күнү: Жаш кыргызстандыктар дил баян сынагына катышууга чакырылды
Бишкекте Жеңиш күнүнө карата парад болбойт
Кыргызстанда 9-майда аскердик парад өтпөйт
Бишкекте Жеңиш күнү жана Шаар күнү майрамдалбайт
Росииянын Кызыл аянтында өтө турчу парадга 13 миңден ашык аскер катышат
Дональд Трамп Москвада өтө турган Жеңиш күнүнүн 75 жылдык салтанатына катышууда
Жеңиштин 75-жылдыгына карата согуш ардагерлерине акчалай сыйлык берилет
Эң көп окулган жаңылыктар
Улуу Жеңиштин 81&nbsp;жылдыгы Бишкекте кантип белгиленет? Улуу Жеңиштин 81 жылдыгы Бишкекте кантип белгиленет?
&laquo;Өлбөс полк&raquo; жана эскерүү митинги. Караколдо 9-Майга карата программа жарыяланды «Өлбөс полк» жана эскерүү митинги. Караколдо 9-Майга карата программа жарыяланды
9-майда &laquo;Евразия&raquo; паркында майрамдык концерт болот 9-майда «Евразия» паркында майрамдык концерт болот
&laquo;Кум-Шагыл&raquo; компаниясындагы тышкы башкаруу дагы узартылды «Кум-Шагыл» компаниясындагы тышкы башкаруу дагы узартылды
8-май, жума
15:38
Бишкекте 9-майда жана «Өлбөс полк» жүрүшү учурунда дрон учурууга тыюу салынды Бишкекте 9-майда жана «Өлбөс полк» жүрүшү учурунда дрон...
14:49
ӨКМ: Кыргызстанда сел жүрүшү жана дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн
14:08
Жеңиш күнү: Ысык-Көлдүн Оттук айылында «Ата Журт — Эне» эстелиги жаңыртылды
13:41
ДССУ хантавирус жуктургандардын саны өсүшү мүмкүн экенин эскертти
13:09
Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча эл аралык мелдеш жыйынтыкталды