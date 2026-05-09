09:03
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Кыргызча

Дүйнө чемпионаты — 2026: Лионель Месси башкы фавориттерин атады

Фото Интернеттен алынды. Лионель Месси башкы фавориттерин атады

Аргентина курама командасынын легендарлуу жарым коргоочусу Лионель Месси 2026-жылкы дүйнө чемпионатынын башкы фавориттерин атады. Бул тууралуу чет элдик спорт басылмалары жазып чыкты.

Жакында Полло Альвареске берген маегинде аргентиналык атактуу футболчу Лионель Месси алдыдагы дүйнө биринчилигинде жеңишке жетиши мүмкүн болгон командалардын тизмесин ачыктады.

Аргентинага чемпиондук наамын коргоо кыйын болот

Месси Аргентина көптөгөн күчтүү атаандаштарга, анын ичинде Португалия жана Криштиану Роналдуга туш болорун моюнга алды:

«Аргентинадан алдыда турган башка фавориттер да бар. Алар азыр бизге караганда жакшыраак формада. Франция кайрадан абдан күчтүү, алардын курамында жогорку деңгээлдеги оюнчулар көп. Испания, Бразилия — алар ар дайым башкы талапкерлердин катарына кирет. Менимче, Португалиянын да азыр абдан атаандаштыкка жөндөмдүү курамы бар», — деди Месси.

Аргентина курама командасы 2022-жылкы дүйнө чемпионатынын финалында Францияны жеңип, учурдагы дүйнө чемпиону болуп саналат. Буга чейин Лео Месси алдыдагы дүйнө чемпионаты анын карьерасындагы акыркы мелдеш болорун айткан.

Эске салсак, 2026-жылкы Дүйнө чемпионаты жайда 11-июндан 19-июлга чейин өтөт. Дүйнө биринчилигине рекорддук сандагы — 48 курама команда катышат. Оюндар үч өлкөнүн (АКШ — 11, Мексика — 3, Канада — 2) 16 шаарында өткөрүлөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/373160/
Кароо: 96
Басууга
Теги
Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча эл аралык мелдеш жыйынтыкталды
Олимпиада байгесинин ээси Жоламан Шаршенбеков ден соолугу тууралуу айтып берди
Чемпиондор лигасы: «ПСЖ» үчүнчү жолу финалга чыкты
Чемпиондор лигасы: Бүгүн «Бавария — ПСЖ» беттешет
Чемпиондор Лигасынын биринчи финалисти аныкталды
Бүгүн Талас шаарында кыргыз күрөшү боюнча республикалык мелдеш башталат
Арсенал — Атлетико: Бүгүн Чемпиондор Лигасынын биринчи финалисти аныкталат
Кыргызстандык спортчулар Парижде гимнастика боюнча турнирде 2-орунду ээлешти
Чемпиондор лигасы: Бүгүн жарым финалда «Атлетико» менен «Арсенал» беттешет
Бишкекте 18 жашка чейинкилер арасында хоккей боюнча Азия кубогу жыйынтыкталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Арсенал&nbsp;&mdash; Атлетико: Бүгүн Чемпиондор Лигасынын биринчи финалисти аныкталат Арсенал — Атлетико: Бүгүн Чемпиондор Лигасынын биринчи финалисти аныкталат
Ажылык&nbsp;&mdash; 2026: Кыргызстандык зыяратчылардын биринчи тобу 11-майда жөнөйт Ажылык — 2026: Кыргызстандык зыяратчылардын биринчи тобу 11-майда жөнөйт
Май майрамдары. Бишкекте ичимдик ичип, унаа башкарган 120 айдоочу кармалды Май майрамдары. Бишкекте ичимдик ичип, унаа башкарган 120 айдоочу кармалды
Бишкекте унаа алдамчылыгына аял шектелүүдө. Келтирилген зыян&nbsp;&mdash; 22,7 миң доллар Бишкекте унаа алдамчылыгына аял шектелүүдө. Келтирилген зыян — 22,7 миң доллар
9-май, ишемби
08:03
Бүгүн Бишкекте коомдук тартипти 3 миңден ашуун милиция кызматкери карайт Бүгүн Бишкекте коомдук тартипти 3 миңден ашуун милиция...
07:45
Дүйнө чемпионаты — 2026: Лионель Месси башкы фавориттерин атады
00:02
24.kg кыргызстандыктарды Жеңиш күнү менен куттуктайт
8-май, жума
23:52
9-майга карата аба ырайы
19:43
«Өлбөс полк». Бишкекте Байтик баатыр көчөсүндө унаа кыймылы убактылуу чектелет
16:40
Чүйдө изделип жаткан 13 жаштагы өспүрүм табылды
16:04
Кыргызстанда улуттук киного арналган «Сынчы» медиаплатформасы ачылды
15:38
Бишкекте 9-майда жана «Өлбөс полк» жүрүшү учурунда дрон учурууга тыюу салынды