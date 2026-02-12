08:23
USD 87.45
EUR 104.23
RUB 1.13
Кыргызча

Казакстанда конституциялык референдум 15-мартта өтөт. Жарлыкка кол коюлду

Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев 15-мартта Конституциялык реформа боюнча жалпы элдик референдум өткөрүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу Tengrinews.kz Акордого шилтеме берип билдирди.

Күн мурун Конституциялык комиссиянын мүчөлөрү президентке өлкөнүн жаңы Конституциясынын долбоору боюнча ишинин жыйынтыктарын көрсөтүштү. Мамлекет башчысынын айтымында, жаңы Конституциянын жоболору Казакстандын институционалдык пайдубалын өзгөртүү процессинин аяктаганын жана таптакыр жаңы конституциялык моделге өтүүнү белгилейт.

Президент ошондой эле жаңы Негизги мыйзамдын долбоору учурдагы социалдык баалуулуктарды жана мамлекеттик саясаттын принциптерин чагылдырып гана тим болбостон, Казакстандын андан ары прогрессивдүү өнүгүшү үчүн узак мөөнөттүү пайдубал түзөрүн баса белгиледи.

Белгилей кетсек, буга чейин Токаев Казакстан супер президенттик башкаруу формасынан баш тартканын жарыялаганы кабарланган. ЖМКлар жазгандай, реформалардын жүрүшүндө негизги мыйзамдын бир катар беренесине өзгөртүү киргизүү пландаштырылып жатат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/361630/
Кароо: 62
Басууга
Теги
Казакстандын президенти: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын бюджети кыскартылат
Казакстандагы суу ташкыны: 72 миңден ашуун адам эвакуацияланды
Казакстан UTC+5 бирдиктүү убакыт алкагына өттү
Алматыда жер көчкүдөн төрт киши каза болду
Казакстандын өкмөтү отставкага кетти
Аланиядагы жол кырсыгынан 12 казакстандык жабыркады
Беш жашар кыздын өлүмү: тургундар нааразылыкка чыгышты
Активист Алнур Ильяшев Казакстандын мамкатчысын сотко берди
Казакстандын Коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Масимов 18 жылга соттолду
Казакстанда митингчилер нааразылык акциясын улантат
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда Орозо айт 20-мартта белгиленет Кыргызстанда Орозо айт 20-мартта белгиленет
Олимпиада &minus;2026: Кыргызстандык спортчулар кайсы күндөрү жарышка чыгат? Ырааттама Олимпиада −2026: Кыргызстандык спортчулар кайсы күндөрү жарышка чыгат? Ырааттама
Ноокен районунда Улуу Ата Мекендик согуштун акыркы ардагери дүйнө салды Ноокен районунда Улуу Ата Мекендик согуштун акыркы ардагери дүйнө салды
БШК &#8470;&nbsp;13&nbsp;шайлоо округундагы кайра шайлоо боюнча шайлоочулардын тизмесин жарыялады БШК № 13 шайлоо округундагы кайра шайлоо боюнча шайлоочулардын тизмесин жарыялады
12-февраль, бейшемби
08:00
Казакстанда конституциялык референдум 15-мартта өтөт. Жарлыкка кол коюлду Казакстанда конституциялык референдум 15-мартта өтөт. Ж...
07:45
Кыргызстандык дзюдочу дүйнөлүк оюндарда алтын медаль утту
11-февраль, шаршемби
17:30
12-февралга карата аба ырайы
16:26
Президенттик шайлоого кайрылуу: Анын авторлору кылмыш иши боюнча кармалды
16:08
Ала-Бука — Жаңы-Базар — Кировка унаа жолунда кар көчкү түштү
15:10
Президент Камчыбек Ташиевдин коопсуздугун камсыз кылууну тапшырды
14:41
Кыргызстандын Мамлекеттик күзөт кызматынын төрагасы дайындалды